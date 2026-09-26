Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi tăng cường quản trị để AI thành công cụ phục vụ hiệu quả cho con người

Giáo hoàng Leo XIV chia sẻ cảnh báo về những hệ quả có thể xảy ra nếu sử dụng AI thiếu trách nhiệm. (Ảnh: UNESCO)

Ngày 25/9, trong cuộc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Élysée (Paris), Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh những thách thức mà trí tuệ nhân tạo đang đặt ra đối với xã hội hiện đại.

Theo Giáo hoàng, cộng đồng quốc tế cần tránh để xảy ra một viễn cảnh không tưởng về "thiên đường của máy móc", trong bối cảnh các hệ thống công nghệ ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống và lao động. Ông cho rằng giáo dục về đạo đức và khả năng nhận thức đúng đắn về vấn đề đạo đức là điều cấp thiết trong bối cảnh công nghệ đang phát triển với tốc độ chưa từng có.

Tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ở Paris, Giáo hoàng Leo XIV chỉ ra một nghịch lý của thời đại: trong khi các hệ thống máy tính ngày càng gắn liền với “trí thông minh”, AI có khả năng xử lý và kết nối một khối lượng thông tin khổng lồ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc "công nghệ có thể trả lời những câu hỏi về ý nghĩa của sự sống và giá trị của con người".

Trong bối cảnh AI đang được ứng dụng ngày càng sâu rộng trong mọi lĩnh vực đời sống, từ giáo dục, y tế, sản xuất, đến truyền thông, quản trị và đời sống xã hội, câu hỏi về ranh giới giữa năng lực của máy móc và trách nhiệm của con người đang trở nên cấp thiết.

Giáo hoàng Leo XIV khẳng định sự xuất hiện sâu rộng của AI trong đời sống thường nhật. (Ảnh: UNESCO)

Từ góc nhìn của Giáo hoàng Leo XIV, việc ứng dụng AI trong thời điểm hiện nay phải trả lời được các câu hỏi: máy móc có thể làm được những gì và con người lựa chọn sử dụng công nghệ này như thế nào.

Giáo hoàng cho rằng AI cần trở thành công cụ phục vụ con người. Do đó, ông kêu gọi tăng cường quản trị AI và thúc đẩy đối thoại giữa các nhà phát triển công nghệ, các nhà hoạch định chính sách và xã hội.

Những lời chia sẻ này của Giáo hoàng Leo XIV diễn ra trong thời điểm AI đang chuyển nhanh từ một công nghệ mới nổi thành hạ tầng quan trọng của nền kinh tế số.

Hiện nay, AI đã phát triển đến mức có thể tạo ra những mô hình mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hơn và chính xác hơn, hỗ trợ con người phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình, phát hiện bệnh, tối ưu hóa sản xuất, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và tạo ra những phương thức giao tiếp mới.

Điều quan trọng nhất hiện nay là cần phải xây dựng những nguyên tắc, thể chế và chuẩn mực để bảo đảm khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phục vụ con người và sự phát triển bền vững của xã hội.