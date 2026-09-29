Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi Nga và Ukraine đàm phán hòa bình

Phát biểu trên chuyên cơ trở về Rome, Giáo hoàng nhấn mạnh Giáo hội Công giáo với 1,4 tỷ tín hữu mang sứ mệnh bảo vệ phẩm giá con người và củng cố các nỗ lực kiến tạo hòa bình.

“Giáo hội có trách nhiệm thúc đẩy các giá trị này, liên tục kêu gọi các nhà lãnh đạo – từ Nga, Ukraine cho đến các quốc gia khác – cùng ngồi lại, đối thoại”, Giáo hoàng khẳng định, đồng thời kêu gọi các bên tìm giải pháp chấm dứt xung đột, thay vì “tiếp tục những cuộc chiến đã không còn mang lại ý nghĩa”.

Giáo hoàng Leo XIV trong chuyến thăm Pháp. Video: Vaticannews

Trong bài phát biểu, Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ sự lo ngại sâu sắc khi một số nhà lãnh đạo bắt đầu đề cập đến vũ khí hạt nhân và những cuộc chiến ngày càng mang tính hủy diệt. Ông chỉ ra rằng nguồn lực tài chính nên được ưu tiên cho y tế và giáo dục thay vì đổ vào kho vũ khí.

"Đây không phải là vấn đề chính trị hay phi chính trị, mà cần phải có một tiếng nói nhằm thúc đẩy các giá trị về phẩm giá con người, tầm quan trọng của sự sống và khả năng chi tiêu nhiều hơn cho y tế và giáo dục thay vì vũ khí", Giáo hoàng nói.

Trước đó, cũng trong ngày 28/9, khi phát biểu trước các nhà lãnh đạo châu Âu tại thành phố Metz (Pháp) - quê hương của Robert Schuman, một trong những người sáng lập Liên minh Châu Âu, Giáo hoàng đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ về sự cần thiết phải nhượng bộ vì hòa bình. Ông mô tả cuộc xung đột hiện tại đã "cướp đi sinh mạng của biết bao dân thường mỗi ngày".

Nhắc lại lời kêu gọi lịch sử của Giáo hoàng Benedict XV vào năm 1917 trong Thế chiến thứ nhất, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh: "Chúng ta cần thể hiện sự dũng cảm trong đàm phán và sẵn sàng từ bỏ một số lập trường vì mục đích cao cả hơn là hòa bình".

Cũng tại Metz, Giáo hoàng Leo XIV lên tiếng cảnh báo các quốc gia châu Âu trước xu hướng tăng cường chi tiêu quân sự, cho rằng việc chạy đua vũ trang không phải là giải pháp cho hòa bình. Năm ngoái, ngân sách quốc phòng của châu Âu đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Giáo hoàng nêu rõ: "Chúng ta cũng phải cảnh giác trước ảo tưởng rằng việc tái vũ trang là giải pháp".