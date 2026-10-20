Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi Nga - Ukraine ngừng bắn nhân đạo

Văn phòng Báo chí Tòa thánh Vatican thông báo, ngày 19/10 theo giờ địa phương, Giáo hoàng Leo XIV đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Giáo hoàng đã nhắc đến tình hình nghiêm trọng tại thành phố Oleshky thuộc vùng Kherson, đồng thời đề cập đến đề nghị ngừng bắn vì mục đích nhân đạo mà ông đã đưa ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó.

“Giáo hoàng bày tỏ hy vọng rằng sự hợp tác giữa hai bên sẽ tạo điều kiện đưa lương thực và thuốc men đến với người dân, đồng thời bảo đảm việc sơ tán dân thường trên cơ sở tự nguyện và an toàn. Ngài cũng tái khẳng định cam kết của Tòa thánh trong việc thúc đẩy đối thoại và hòa bình,” thông báo cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hội kiến Giáo hoàng Leo XIV trong chuyến công du Rome, tháng 12/2025. Ảnh: Vatican News

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cũng xác nhận cuộc điện đàm và cho biết hai bên đã thảo luận về tình trạng khẩn cấp nhân đạo tại Oleshky, trong đó có những nỗ lực ngoại giao của Vatican với Nga.

“Chúng tôi đang nỗ lực giúp đỡ người dân của mình tại đó và chuẩn bị các phương án giải quyết. Giáo hoàng đã thông tin cho tôi về những cuộc tiếp xúc của ngài với phía Nga liên quan đến vấn đề này,” ông Zelensky cho biết, theo Kyiv Independent.

Cuộc điện đàm giữa Giáo hoàng Leo XIV và Tổng thống Zelensky diễn ra chỉ ba ngày sau khi ông đã tiến hành trao đổi với Tổng thống Putin hôm 16/10, thời điểm ông vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Gemelli, Rome, Italy. Đây là lần thứ hai Giáo hoàng Leo XIV điện đàm với ông Putin kể từ khi nhậm chức vào năm 2025, trong đó trọng tâm trao đổi là cuộc xung đột tại Ukraine.

Sau cuộc điện đàm ngày 16/10, Điện Kremlin thông báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cung cấp cho Giáo hoàng Leo XIV một lời giải thích chi tiết về tình hình nhân đạo khó khăn tại Oleshky, đồng thời cho rằng Ukraine cần phải chịu trách nhiệm về tình hình này.

“Tổng thống Putin cũng ủng hộ đề nghị của Vatican trong việc giúp tạo điều kiện để đảm bảo an toàn cho người dân thành phố và tổ chức cung cấp hàng hóa thiết yếu,” Điện Kremlin cho biết, theo TASS.

Trong khi đó, ngày 18/10, ông Dmytro Lubinets, Thanh tra Nhân quyền Ukraine, cho biết Kiev và Moscow đang thảo luận về đề xuất ngừng bắn và tiến gần đến một thỏa thuận sơ tán người dân khỏi Oleshky.

Theo ông Lubinets, hai bên đang đàm phán về một lệnh ngừng bắn cục bộ nhằm cho phép người dân được sơ tán trực tiếp đến vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, thay vì phải đi qua các khu vực do Nga kiếm soát, sau đó qua Nga và Belarus. Tuy nhiên, chưa có thỏa thuận cuối cùng nào được công bố công khai và thời điểm bắt đầu sơ tán vẫn chưa rõ ràng.