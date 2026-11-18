Sau ca phẫu thuật ung thư phổi chỉ 24 ngày trước khi lên đường, Giáo hoàng Leo XIV vẫn hoàn thành chuyến công du Nam Mỹ kéo dài 12 ngày với lịch trình dày đặc. Hình ảnh vị Giáo hoàng 71 tuổi liên tục xuất hiện trước hàng triệu tín đồ, tham gia hàng chục sự kiện và duy trì phong thái đầy năng lượng đã phần nào xóa tan những lo ngại về tình trạng sức khỏe của ông.

Theo Reuters, ngày 17/11, Giáo hoàng Leo XIV lên chuyến bay kéo dài 14 giờ để trở về Rome, khép lại hành trình công du ba quốc gia Nam Mỹ gồm Uruguay, Argentina và Peru. Trong 12 ngày, ông tham gia khoảng 50 sự kiện, di chuyển hơn 31.000 km qua 10 thành phố. Đây được xem là một trong những chuyến công du có cường độ hoạt động cao nhất của một vị Giáo hoàng trong nhiều thập kỷ qua.

Đáng chú ý, hành trình này diễn ra trong bối cảnh sức khỏe của Giáo hoàng Leo XIV từng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Ngày 13/10, các bác sĩ thông báo ông được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi - dạng ung thư phổi phổ biến nhất. Vị Giáo hoàng 71 tuổi đã trải qua phẫu thuật chỉ 24 ngày trước khi khởi hành đến Nam Mỹ.

Thông tin này từng làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng ông phải hủy chuyến đi hoặc cắt giảm đáng kể các hoạt động trong tương lai. Thậm chí, Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh Vatican, từng đề cập khả năng Giáo hoàng cần phải điều chỉnh cách thức thực hiện sứ vụ của mình sau biến cố sức khỏe.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trong chuyến công du vừa qua lại cho thấy một hình ảnh hoàn toàn khác. Các bác sĩ cho biết khối ung thư đã được phát hiện khi còn khu trú, chưa di căn và Giáo hoàng không cần tiếp tục điều trị sau phẫu thuật.

Trong suốt hành trình, Giáo hoàng Leo XIV duy trì lịch trình có những ngày kéo dài tới 12 giờ, đôi khi tham gia khoảng 6 sự kiện công khai. Ông liên tục xuất hiện trên xe chuyên dụng của Giáo hoàng để chào đón tín đồ, thực hiện gần 40 bài phát biểu với giọng nói rõ ràng, dứt khoát và trực tiếp bắt tay đông đảo người tham dự.

Theo các chuyên gia về Vatican, chuyến đi lần này không chỉ là minh chứng cho khả năng hồi phục đáng chú ý của Giáo hoàng mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai sứ vụ của ông. John Thavis, chuyên gia về Vatican và tác giả một cuốn sách về Giáo hoàng, nhận định việc ông hoàn thành chuyến đi đúng kế hoạch sẽ giúp xóa tan những nghi ngại về khả năng điều hành của vị lãnh đạo Công giáo.

Trong khi đó, nhà báo Elise Allen, người từng có cuộc phỏng vấn độc quyền với Giáo hoàng Leo XIV sau khi ông được bầu vào tháng 5/2025, đánh giá ông đã hồi phục với sức mạnh và sức bền đáng kinh ngạc. Bà cho rằng vị Giáo hoàng đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa trong việc tiếp tục sứ mệnh của mình.

Bản thân Giáo hoàng Leo XIV cũng nhiều lần đề cập đến tình trạng sức khỏe trong chuyến đi. Ngay ngày đầu tiên, ông chia sẻ với các phóng viên rằng bản thân cảm thấy "khá khỏe" sau ca phẫu thuật và chưa từng nghi ngờ về khả năng thực hiện chuyến công du.

Đặc biệt, trong lần trở lại Chiclayo (Peru) hôm 13/11, nơi ông từng đảm nhiệm cương vị Giám mục từ năm 2015 đến 2023, Giáo hoàng đã xúc động nhắc đến những khó khăn sức khỏe vừa trải qua như một "thời gian thử thách" mà ông đang từng bước vượt qua.

Trước đó, trong buổi lễ tại một thánh địa Công giáo ở Argentina hôm 10/11, trước sự hiện diện của khoảng 2 triệu tín đồ, ông cũng gửi đi thông điệp đầy ý nghĩa: "Tuổi tác hay những giới hạn thể chất cũng không thể dập tắt nhiệt huyết của chúng ta".

Chuyến công du Nam Mỹ vì thế không đơn thuần là một hoạt động ngoại giao và tôn giáo thường kỳ. Với Giáo hoàng Leo XIV, đây còn là lời khẳng định về quyết tâm tiếp tục sứ mệnh sau biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Ở tuổi 71, sau ca phẫu thuật ung thư phổi, ông vẫn duy trì cường độ hoạt động đáng chú ý, cho thấy những lo ngại về một triều đại Giáo hoàng bị hạn chế bởi bệnh tật có thể cần được nhìn nhận lại.