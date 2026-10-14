Giáo hoàng Leo XIV được chẩn đoán ung thư phổi

Giáo hoàng Leo XIV vẫy tay chào đám đông khi bắt đầu buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Peter, Vatican ngày 7-10. Ảnh: AFP

Trong một bản tin y tế, Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Leo XIV (71 tuổi) đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới của phổi bên phải, các xét nghiệm xác nhận chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi. Thông báo này được đưa ra sau tuyên bố trước đó cho biết ca phẫu thuật của Giáo hoàng đã kết thúc “thành công, theo lịch trình và đúng kế hoạch”.

Vatican cho biết thêm, chẩn đoán này đã được nghi ngờ qua các xét nghiệm trước phẫu thuật và được xác nhận trong quá trình phẫu thuật. Giáo hoàng Leo XIV ở trong phòng phẫu thuật khoảng 3 giờ, và ca phẫu thuật kéo dài khoảng 90 phút.

Trước đó, trong buổi đọc kinh hôm 11-10, Giáo hoàng Leo XIV chia sẻ rằng các bác sĩ đã phát hiện một nốt nhỏ ở phổi trong một lần kiểm tra sức khỏe. Ông nói thêm rằng khối u này được phát hiện sớm. “Các bác sĩ cho rằng cần phải can thiệp, vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nó”, Giáo hoàng Leo XIV nói với đám đông tập trung tại Quảng trường Thánh Peter.

Giáo hoàng Leo XIV hiện đang được điều trị tại bệnh viện Gemelli ở Rome, Italy khi ông đến đây vào đầu ngày 13-10. Vatican cho biết Giáo hoàng Leo XIV “đã trở về phòng” sau ca phẫu thuật. Tất cả các cuộc gặp gỡ, lịch trình của ông đều đã bị hủy cho đến ngày 20-10.

Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh Vatican, cho biết ông đã gặp và trò chuyện với Giáo hoàng Leo XIV vào tối 12-10. Chia sẻ với đài Rai News, Hồng y Parolin nói: “Ngài thực sự là một tấm gương sáng. Thông báo này đến như một tin sét đánh ngang tai, không ai ngờ tới cả. Tạ ơn Chúa vì nó đã được phát hiện kịp thời, nhờ đó ca phẫu thuật có thể được tiến hành ngay lập tức. Thông thường, khi những vấn đề này được phát hiện đúng lúc, chúng có thể được giải quyết ổn thỏa”.

Vị Giáo hoàng sinh ra tại Chicago (Mỹ) này là người yêu thích thể thao, đặc biệt là quần vợt, và thường được cho là có sức khỏe tốt. Giáo hoàng Leo XIV đã đến Pháp trong chuyến công du hồi tháng 9 và dự kiến ​​sẽ tới Nam Mỹ vào tháng 11 trong chuyến đi kéo dài 12 ngày.

Bệnh viện Gemelli, nằm ở phía Tây Bắc Thủ đô Italy, nổi tiếng là nơi điều trị cho các Giáo hoàng đương nhiệm. Giáo hoàng John Paul II từng điều trị tại đây nhiều lần. Vatican đã phối hợp với bệnh viện thiết lập một phòng dành riêng cho Giáo hoàng John Paul II với chế độ an ninh nghiêm ngặt.

Theo Guardian