Giáo hoàng Leo XIV được chẩn đoán mắc ung thư phổi

Theo thông cáo báo chí của Tòa Thánh Vatican, Giáo hoàng Leo (71 tuổi) đã trải qua phẫu thuật lồng ngực để cắt bỏ thùy dưới của phổi phải và các bác sĩ xác nhận ông mắc ung thư biểu mô tuyến phổi.

Tòa thánh cho biết chẩn đoán đã được xác nhận thông qua việc xét nghiệm mô được thực hiện trong quá trình phẫu thuật, phù hợp với kết quả từ các xét nghiệm trước phẫu thuật.

Giáo hoàng Leo đã ở trong phòng mổ khoảng ba tiếng đồng hồ, mặc dù ca phẫu thuật chỉ kéo dài khoảng 90 phút. Các bác sĩ cho biết ca phẫu thuật đã thành công và không có biến chứng nào.

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: Vatican Media

"Các bác sĩ đã phát hiện một khối u nhỏ trong phổi", Giáo hoàng Leo cho biết trước đó vào thứ Hai. "Nó được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và nằm ở vị trí thuận lợi... Các bác sĩ cho rằng việc can thiệp là cần thiết, vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nó".

Giáo hoàng Leo dự kiến ​​sẽ thực hiện một chuyến công du quốc tế quan trọng từ ngày 6 đến 17/11 tới đây, với các điểm dừng chân dự kiến ​​tại Uruguay, Argentina và Peru. Hiện vẫn chưa rõ liệu ca phẫu thuật và quá trình hồi phục của ngài có ảnh hưởng đến các kế hoạch này hay không.