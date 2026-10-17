Giáo hoàng Leo XIV điện đàm với Tổng thống Nga Putin từ bệnh viện

Trong cuộc điện đàm ngày 16/10 từ Bệnh viện Gemelli ở Rome, Ý, nơi ngài đang hồi phục sau ca phẫu thuật ung thư phổi hôm 13/10, Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về tình hình nhân đạo tại Oleshky, khu vực thuộc tỉnh Kherson do Nga kiểm soát.

Giáo hoàng kêu gọi ngừng bắn để chuyển thực phẩm, cung cấp trợ giúp y tế khẩn cấp và tạo điều kiện cho người dân tự nguyện sơ tán an toàn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh chụp màn hình.

Cuộc điện đàm diễn ra đúng Ngày Lương thực Thế giới 16/10. Trong thông điệp nhân dịp này, Giáo hoàng nhấn mạnh "quyền tiếp cận thường xuyên với nguồn thực phẩm an toàn, đầy đủ và thỏa đáng" là "một quyền con người cơ bản" cần được bảo vệ.

Điện Kremlin sau đó cho biết Tổng thống Putin ủng hộ sáng kiến nhân đạo của Vatican. "Ý định của Vatican trong việc hỗ trợ tạo ra các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân thị trấn và tổ chức cung cấp các nguồn viện trợ thiết yếu đã được ủng hộ", tuyên bố nêu, đồng thời cho biết "hai bên đã nhất trí hợp tác trong vấn đề này".

Theo Điện Kremlin, cuộc trao đổi diễn ra trong không khí xây dựng và tôn trọng lẫn nhau. Ông Putin chúc Giáo hoàng sớm bình phục, đồng thời "cảm ơn Giáo hoàng vì sự sẵn lòng" góp phần "giải quyết xung đột" và "vì những nỗ lực nhân đạo của ngài".

Oleshky nằm bên bờ sông Dnieper, gần tiền tuyến. Thị trấn từng có khoảng 24.000 dân trước chiến tranh, nhưng hiện chỉ còn khoảng 1.700-2.000 người, trong đó có nhiều trẻ em.

Theo báo cáo ngày 19/9 của Hội đồng các Giáo hội và Tổ chức Tôn giáo Ukraine (UCCRO), người dân tại đây "thực sự bị kẹt trong 'vùng xám' gần tuyến đầu" và phải chịu tình trạng phong tỏa nhân đạo kéo dài. Đợt tiếp tế thực phẩm gần nhất được ghi nhận diễn ra hôm 26/5.

Vatican khẳng định cuộc điện đàm là bước đi chủ động của Giáo hoàng nhằm bảo vệ những thường dân đang chịu đựng gian khổ tại vùng chiến sự. Dù hai bên vẫn còn những bất đồng về trách nhiệm dẫn đến khủng hoảng, việc Nga chấp nhận hợp tác với Vatican mở ra hy vọng thiết lập được tuyến cứu trợ khẩn cấp cho người dân Oleshky trong thời gian tới.