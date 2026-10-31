Giáo hoàng Leo XIV đã gửi phiếu bầu cử giữa kỳ Mỹ

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: Reuters.

Văn phòng Báo chí Tòa thánh Vatican ngày 30/10 xác nhận Giáo hoàng Leo XIV đã gửi phiếu bầu qua đường bưu điện tại Chicago, bang Illinois, Mỹ.

"Theo thông lệ lâu nay về việc tham gia các hoạt động công dân, ngài đã gửi phiếu bầu qua đường bưu điện tại Chicago", thông cáo của Vatican nêu rõ. "Đức Thánh Cha khẳng định niềm tin vào quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân trong việc tham gia các tiến trình dân chủ".

Vatican không tiết lộ Giáo hoàng đã bỏ phiếu cho ứng viên nào.

Giáo hoàng Leo XIV, 71 tuổi, sinh tại Chicago và là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử có quốc tịch Mỹ ngay từ khi sinh ra.

Theo báo Chicago Sun-Times ngày 29/10, ngài đăng ký cử tri tại bang Illinois dưới tên khai sinh Robert Francis Prevost và gửi yêu cầu nhận phiếu bầu ngày 3/10. Thông tin được báo dẫn từ Văn phòng Thư ký hạt Will.

Dù hiện là người đứng đầu Vatican, Giáo hoàng Leo XIV vẫn mang quốc tịch Mỹ và có quyền tham gia các cuộc bầu cử tại nước này.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ sẽ diễn ra ngày 3/11, trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump suy giảm, gây bất lợi cho các ứng viên Cộng hòa trong nỗ lực duy trì thế đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện. Cử tri đang bất bình trước chi phí sinh hoạt đắt đỏ và cuộc chiến với Iran.

Trong những tháng đầu nhiệm kỳ của Giáo hoàng Leo, ông Trump và giáo hoàng đã có nhiều quan điểm trái chiều nhau, theo Reuters.

Giáo hoàng Leo XIV được các hồng y trên toàn thế giới bầu chọn làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo với khoảng 1,4 tỷ tín đồ vào tháng 5/2025.

Ngày 13/10, ngài trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải và được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi - dạng ung thư phổi phổ biến nhất. Các bác sĩ cho biết ngài không cần điều trị bổ sung.

Giáo hoàng dự kiến công du Nam Mỹ vào tuần tới.