Giáo hoàng Leo XIV công du Nam Mỹ sau biến cố sức khỏe

Giáo hoàng Leo XIV (trái) và Tổng thống Uruguay Yamandú Orsi tại buổi lễ đón tiếp. Ảnh: Reuters

Chuyến công du diễn ra khi Mỹ Latinh vẫn là khu vực có số tín đồ Công giáo đông nhất thế giới, song Giáo hội đang mất dần ảnh hưởng trước sự phát triển của các hệ phái Tin Lành và những thay đổi trong quan niệm xã hội.

Phát biểu trước khoảng 30.000 người tại Quảng trường Độc lập ở Montevideo ngày 6-11 (giờ địa phương), ông kêu gọi các quốc gia Nam Mỹ tăng cường hợp tác, thúc đẩy đối thoại và củng cố đoàn kết khu vực.

Trong chuyến thăm đầu tiên của một Giáo hoàng tới Uruguay kể từ năm 1988, ông nhấn mạnh các quốc gia cần cùng giải quyết những vấn đề chung dựa trên việc tôn trọng pháp quyền, kiên trì đối thoại, tìm kiếm thỏa thuận và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Theo ông, nền kinh tế toàn cầu cần phục vụ lợi ích của mọi người, thay vì chỉ tập trung vào nhóm giàu có. Giáo hoàng cũng cảnh báo công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI), cần bảo vệ phẩm giá con người và quyền lợi của người lao động.

Trong cuộc gặp Tổng thống Uruguay Yamandú Orsi, Giáo hoàng đề cập trách nhiệm của nhà nước trong việc chăm lo cho người dân đến cuối đời. Phát biểu được xem là lời nhắc nhở trước những chính sách xã hội tiến bộ của Uruguay, trong đó có việc hợp pháp hóa trợ tử năm 2025 và các quy định cởi mở về quyền phá thai.

Sau Uruguay, Giáo hoàng sẽ tới Argentina và Peru. Tại Argentina, các nhà chức trách dự kiến khoảng 7 triệu người tham gia hoạt động đón tiếp. Peru là nơi Giáo hoàng Leo XIV từng sống và hoạt động truyền giáo khoảng 20 năm với cương vị giám mục.

Tại Argentina, Giáo hoàng dự kiến gặp Tổng thống Javier Milei. Ông cũng sẽ thăm một nhà tù, chủ trì các thánh lễ ngoài trời và tới những cộng đồng vùng núi xa xôi ở Peru. Các vấn đề như suy thoái môi trường, buôn bán vũ khí và bất ổn chính trị trong khu vực dự kiến được đề cập.

Sức khỏe của Giáo hoàng tiếp tục thu hút sự chú ý. Tòa thánh cho biết ông đã hồi phục sau ca phẫu thuật ngày 13-10 và không cần biện pháp phòng ngừa đặc biệt. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế lưu ý việc di chuyển tới những khu vực có độ cao lớn ở dãy Andes có thể đòi hỏi thêm thời gian thích nghi, thậm chí cần hỗ trợ oxy.