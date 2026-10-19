Giáo hoàng Leo XIV cam kết trở lại công việc từng bước sau ca phẫu thuật ung thư phổi

Giáo hoàng Leo XIV lần đầu xuất hiện trước công chúng vào ngày 18/10, sau ca phẫu thuật ung thư phổi diễn ra 5 ngày trước đó. Trước hàng nghìn tín đồ tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican, nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo cam kết sẽ từng bước trở lại với các hoạt động thường nhật, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã cầu nguyện cho sức khỏe của ông trên khắp thế giới.

Giáo hoàng Leo xuất hiện tại cửa sổ của Cung điện Tông đồ, trong sự kiện công khai đầu tiên của ngài kể từ sau ca phẫu thuật ung thư, tại Vatican, ngày 18 tháng 10 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, Giáo hoàng Leo XIV, 71 tuổi, xuất hiện tại cửa sổ Dinh Tông tòa ở Vatican trong buổi cầu nguyện trưa Chủ nhật theo lịch trình thường lệ. Với giọng nói rõ ràng, ông thông báo sẽ dần nối lại công việc sau khi vượt qua giai đoạn điều trị và hồi phục ban đầu.

"Sau khi vượt qua giai đoạn nhạy cảm này, tôi sẽ dần dần trở lại với các hoạt động của mình, luôn nhờ sự giúp đỡ của Chúa và những lời cầu nguyện của mọi người", Giáo hoàng chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện công khai kể từ khi trải qua ca phẫu thuật vào ngày 13/10. Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ thùy dưới của phổi phải nhằm điều trị ung thư. Tình trạng sức khỏe của ông kể từ đó trở thành chủ đề được quan tâm, đặc biệt khi ông mới đảm nhiệm cương vị giáo hoàng từ tháng 5/2025.

Trước đó, Giáo hoàng được xuất viện vào ngày 17/10 sau khi các xét nghiệm máu và hình ảnh chụp lồng ngực cho thấy tình trạng sức khỏe đủ ổn định để trở về nơi ở. Đội ngũ y tế cho biết ông có thể tự thực hiện những hoạt động sinh hoạt thường ngày mà không cần sự trợ giúp.

Sự xuất hiện của Giáo hoàng tại Vatican đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các tín đồ. Theo số liệu do Vatican công bố, khoảng 15.000 người có mặt tại Quảng trường Thánh Peter trong buổi cầu nguyện hôm Chủ nhật. Khi ông xuất hiện bên cửa sổ Dinh Tông tòa, đám đông đồng loạt reo hò và vỗ tay.

Trong số những người có mặt, hình ảnh một nữ tu quỳ xuống, lấy tay che mặt và bật khóc khi nhìn thấy Giáo hoàng đã thu hút sự chú ý. Gần đó, một nhóm nữ tu khác giơ cao tấm biểu ngữ với dòng chữ: "Chúc Đức Thánh Cha mọi điều tốt đẹp. Chúng con yêu mến ngài và đang cầu nguyện cho ngài". Những phản ứng xúc động này cho thấy sự quan tâm và tình cảm mà các tín đồ dành cho Giáo hoàng trong thời điểm ông đối mặt với vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Bên cạnh lời cảm ơn dành cho những người đã cầu nguyện, Giáo hoàng Leo XIV cũng kêu gọi các tín đồ gạt bỏ những tham vọng ích kỷ để phụng sự Thiên Chúa một cách trọn vẹn, không thỏa hiệp.

Ảnh: REUTERS

Dù đã xuất viện và xuất hiện trước công chúng, thời điểm Giáo hoàng Leo XIV có thể trở lại với lịch trình dày đặc như trước vẫn chưa rõ ràng. Vatican đã hủy các hoạt động công khai khác của ông ít nhất đến ngày 21/10.

Theo kế hoạch, Giáo hoàng dự kiến chủ trì buổi tiếp kiến chung hằng tuần tại Quảng trường Thánh Peter vào ngày này. Tuy nhiên, Vatican chưa xác nhận liệu sự kiện có diễn ra đúng lịch hay không.

Tình trạng sức khỏe của Giáo hoàng cũng đặt ra những câu hỏi về khả năng thực hiện các chuyến công du quốc tế trong thời gian tới. Từ ngày 6 đến 17/11, ông dự kiến thăm Uruguay, Argentina và Peru. Đây được xem là một trong những chuyến công du có lịch trình dày đặc dành cho một nhà lãnh đạo Công giáo trong nhiều thập kỷ.

Bác sĩ Stefano Margaritora, người đứng đầu ê-kíp phẫu thuật cho Giáo hoàng, nhận định hôm 17/10 rằng ông có thể hồi phục hoàn toàn kịp thời cho chuyến đi này. Dù vậy, Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh Vatican, tỏ ra thận trọng hơn về khả năng duy trì lịch trình ban đầu.

Trả lời các phóng viên hôm 16/10, Hồng y Parolin cho biết Giáo hoàng có thể cần điều chỉnh nhịp độ làm việc trong thời gian tới, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe.

Giáo hoàng Leo XIV được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi, một dạng ung thư phổi phổ biến. Chẩn đoán này khiến nhiều người bất ngờ, bởi ông mới được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo vào tháng 5/2025 và là vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử.

Việc ông phải trải qua phẫu thuật chỉ sau khoảng 17 tháng đảm nhiệm cương vị khiến những dự đoán về tương lai triều đại giáo hoàng trở nên khó khăn hơn. Sức khỏe của ông không chỉ ảnh hưởng đến lịch trình cá nhân mà còn liên quan đến khả năng điều hành các hoạt động của Giáo hội và thực hiện những chuyến công du quốc tế.

Ảnh: REUTERS

Dẫu vậy, lần xuất hiện hôm 18/10 đã mang đến tín hiệu tích cực khi Giáo hoàng có thể tự mình đến cửa sổ Dinh Tông tòa và trực tiếp trò chuyện với các tín đồ. Cam kết trở lại công việc từng bước cũng cho thấy ông đang hướng đến việc nối lại các hoạt động, dù tốc độ phục hồi vẫn cần được theo dõi.

Trong thời gian tới, khả năng Giáo hoàng Leo XIV tham dự các sự kiện công khai và thực hiện chuyến công du Nam Mỹ sẽ phụ thuộc đáng kể vào tiến triển sức khỏe. Trước mắt, ưu tiên của ông vẫn là hồi phục sau ca phẫu thuật, đồng thời từng bước tìm lại nhịp sinh hoạt phù hợp với tình trạng thể chất hiện tại.