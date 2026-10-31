Giáo hoàng Leo XIV bỏ phiếu bầu cử giữa kỳ Mỹ sau bất đồng với ông Trump

Giáo hoàng Leo XIV ra mắt các tín đồ tại ban công chính của Vương cung thánh đường Thánh Peter, ngày 8/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Đây được xem là lần đầu tiên một vị giáo hoàng được ghi nhận tham gia bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử chính trị.

Theo tuyên bố của Vatican, Giáo hoàng Leo XIV, người đứng đầu Giáo hội Công giáo với khoảng 1,4 tỷ tín đồ trên toàn thế giới, tin tưởng vào “quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia vào các tiến trình dân chủ”.

Vatican cho biết vị giáo hoàng sinh ra tại Chicago này “đã thực hiện quyền công dân Mỹ của mình mỗi khi đủ điều kiện”.

Theo hãng tin AFP, văn phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận: “Nhằm duy trì thông lệ tham gia vào đời sống công dân vốn có từ lâu, ngài đã gửi phiếu bầu qua thư từ Chicago”.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Giáo hoàng Leo XIV và Tổng thống Mỹ Donald Trump từng có những bất đồng liên quan đến một số vấn đề chính sách. Trong năm 2026, Giáo hoàng đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp kiểm soát và thực thi pháp luật đối với người nhập cư tại Mỹ, cũng như chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Những phát biểu này đã dẫn đến những trao đổi không đồng thuận giữa hai bên. Tổng thống Trump từng nhận xét Giáo hoàng là người “yếu đuối” trong vấn đề tội phạm và “tồi tệ” trong chính sách đối ngoại. Về phần mình, Giáo hoàng Leo khẳng định ông “không sợ” Tổng thống Mỹ.

Cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ dự kiến diễn ra ngày 3/11. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, ngài có tên là Robert Francis Prevost, từng có gần hai thập kỷ làm nhà truyền giáo, sau đó đảm nhiệm cương vị giám mục tại Peru. Hiện Giáo hoàng mang cả quốc tịch Mỹ và Peru.

Vatican cũng cho biết Giáo hoàng Leo XIV xác nhận rằng trong những năm sinh sống tại Peru, ngài đã thực hiện quyền bỏ phiếu mỗi khi đủ điều kiện.