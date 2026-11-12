Giáo hoàng Leo trở về 'quê hương thứ hai', tâm điểm hướng về cuộc gặp với Tổng thống Fujimori

Giáo hoàng Leo XIV trở lại Peru ngày 11/11, đánh dấu chặng cuối trong chuyến công du ba nước Nam Mỹ kéo dài 12 ngày. (Nguồn: Union-Bulletin)

Theo Reuters, người đứng đầu Giáo hội Công giáo được Tổng thống Peru Keiko Fujimori đón tại sân bay ở thành phố cảng Callao, trong sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người dân.

Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt đối với Giáo hoàng Leo XIV, người mang hai quốc tịch Mỹ và Peru, từng có khoảng 20 năm hoạt động truyền giáo tại quốc gia Nam Mỹ này.

Theo lịch trình, Giáo hoàng sẽ dành ba ngày tại thành phố Chiclayo, nơi từng gắn bó trên cương vị giám mục trong giai đoạn 2015-2023.

Đây cũng là dịp để người đứng đầu Tòa thánh Vatican gặp lại những người bạn và cộng sự cũ sau nhiều năm xa cách.

Bên cạnh ý nghĩa tôn giáo, chuyến thăm thu hút sự quan tâm về phương diện chính trị khi Giáo hoàng dự kiến hội kiến Tổng thống Keiko Fujimori tại thủ đô Lima.

Trước đây, khi còn là Giám mục Robert Prevost, Giáo hoàng Leo XIV từng phản đối quyết định ân xá dành cho cựu Tổng thống Alberto Fujimori, cha của đương kim Tổng thống Peru.

Trước khi tới Peru, Giáo hoàng Leo đã kết thúc chuyến thăm Argentina với khoảng 6 triệu người tham dự các hoạt động trong ba ngày.

Riêng thánh lễ tại Đền thánh Đức Mẹ Luján ngày 11/11 thu hút khoảng 2 triệu tín đồ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, người đứng đầu Tòa thánh Vatican cũng tới một nhà tù lớn tại Argentina, kêu gọi đối xử nhân đạo với phạm nhân và tăng cường quan tâm những nhóm yếu thế trong xã hội.

Khởi đầu từ Uruguay, chuyến công du lần này được đánh giá là một trong những hành trình nước ngoài có lịch trình dày đặc nhất của một Giáo hoàng trong nhiều thập niên.

Chặng dừng chân tại Peru được kỳ vọng sẽ khép lại chuyến đi bằng những cuộc gặp gỡ giàu ý nghĩa, đồng thời góp phần củng cố mối gắn bó giữa Tòa thánh Vatican với cộng đồng Công giáo tại quốc gia Nam Mỹ này.

(theo Reuters)