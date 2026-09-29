Giáo hoàng Leo phản bác sau khi Tổng thống Mỹ Trump nói lo ngại AI là 'trò lừa'

Giáo hoàng Leo (Ảnh: AP)

Vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ của AI trong suốt 16 tháng đảm nhiệm vị trí dẫn dắt giáo hội Công giáo. Trong phát biểu ngày 28/9, ông cũng chỉ trích việc các CEO công nghệ cho rằng không nên đặt ra các rào cản đối với công nghệ này.

“Tôi thực sự cho rằng những mối lo ngại được nhiều chuyên gia, những người nghiên cứu chuyên sâu về AI, đưa ra cần được xem xét nghiêm túc. Tôi không nghĩ đó là tin giả, như một số người đã nói”, Giáo hoàng Leo nhấn mạnh trong cuộc họp báo trên đường về Rome sau chuyến thăm Pháp.

Tuần trước, ông Trump phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng những lo ngại về mối nguy hiểm của AI đối với nhân loại là “trò lừa bịp”.

Giáo hoàng cho biết, ông đọc được thông tin người đứng đầu hãng sản xuất chip Nvidia khẳng định có cách đưa các cơ chế bảo vệ vào một số mô hình AI. Tuy nhiên, Giáo hoàng Leo tỏ ra hoài nghi. “Chính ông ấy cũng là người nói không nên đặt ra giới hạn hay quy định nào của chính phủ”, Giáo hoàng nói.

Phát biểu trên chương trình của CBS News trong tháng này, CEO Jensen Huang của Nvidia đồng ý với nhận định của Tổng thống Trump rằng những lo ngại về an toàn AI đã bị thổi phồng quá mức.

Ông Trump dự kiến gặp các CEO công nghệ tại Nhà Trắng trong ngày 29/9, để bàn về AI.

Reuters dẫn các nguồn tin hiểu rõ tình hình cho biết, ông Huang, tỷ phú Mark Zuckerberg của Meta, Dario Amodei của Anthropic và Greg Brockman của OpenAI nằm trong số những người sẽ gặp ông Trump và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. CEO Google Sundar Pichai và ông chủ SpaceXAI Elon Musk có thể cũng tham dự.

Ông Johnson cho biết, cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc tìm kiếm sự cân bằng giữa đổi mới và giám sát, đồng thời cảnh báo Mỹ có nguy cơ để Trung Quốc vượt lên trong cuộc đua AI nếu “quản lý quá mức” lĩnh vực này.

Giáo hoàng Leo kêu gọi thế giới “thúc đẩy đối thoại, nghiên cứu, điều tra, để tìm ra những cách thức bảo đảm AI không đạt tới điểm mà nó có thể hủy diệt nhân loại”.

“Tôi nghĩ có đủ những người thực sự nghiêm túc quan tâm đến vấn đề đó… nhưng chúng ta phải tiếp tục làm việc. Chúng ta không thể chỉ ngồi yên và giả vờ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra”, Giáo hoàng nói.