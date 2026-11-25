Phát biểu trước những người hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô trong buổi tiếp kiến hằng tuần, Giáo hoàng nhấn mạnh thế giới đang chứng kiến các hiện tượng thời tiết cực đoan liên quan đến khủng hoảng khí hậu ngày càng gia tăng về tần suất.

Ông nói việc COP31 kết thúc mà không có những cam kết rõ ràng từ cộng đồng quốc tế để giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc và có trách nhiệm là điều đáng lo ngại.

Giáo hoàng Leo kêu gọi các nhà lãnh đạo xây dựng ý thức trách nhiệm chung, thúc đẩy đoàn kết giữa các quốc gia và tiến hành những thay đổi căn bản trong hành vi của con người, hệ thống kinh tế - xã hội cũng như cơ chế quản trị.

Giáo hoàng Leo. Ảnh: CC/Wiki

Những phát biểu này được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán COP31 đổ vỡ vào cuối tuần trước. Liên minh châu Âu (EU) cùng một số quốc gia khác đã bác bỏ dự thảo thỏa thuận cuối cùng do Thổ Nhĩ Kỳ và Úc, hai nước đồng chủ trì hội nghị, đề xuất.

Các bên phản đối cho rằng văn bản này chưa đủ mạnh để thúc đẩy những nỗ lực toàn cầu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đây là lần đầu tiên kể từ Hội nghị thượng đỉnh khí hậu tại Copenhagen năm 2009, các cuộc đàm phán khí hậu của Liên hợp quốc không đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Là vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ, Giáo hoàng Leo từng kêu gọi khoảng 1,4 tỷ tín đồ Công giáo trên toàn thế giới chung tay bảo vệ Trái đất và có trách nhiệm hơn với môi trường tự nhiên.

Năm 2025, Giáo hoàng Leo phê chuẩn một nghi thức Thánh lễ mới của Giáo hội Công giáo, tập trung khuyến khích các tín đồ quan tâm đến công trình sáng tạo và bảo vệ thiên nhiên. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội Công giáo toàn cầu có một nghi thức Thánh lễ dành riêng cho chủ đề này.