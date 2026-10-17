Giáo hoàng Leo gọi điện cho Tổng thống Putin từ bệnh viện

Đức Giáo hoàng Leo XIV cử hành Thánh lễ trong một căn phòng được chuẩn bị sẵn trên tầng 10 của Bệnh viện Gemelli ngày 16/10. Ảnh: Truyền thông Vatican.

Ngày 16/10, Giáo hoàng Leo điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin từ bệnh viện. Trong cuộc điện đàm, Giáo hoàng đề nghị thiết lập lệnh ngừng bắn cục bộ tại Ukraine nhằm tạo điều kiện sơ tán dân thường an toàn và đưa hàng cứu trợ vào thành phố, theo CNN.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin hoan nghênh nỗ lực của Vatican nhằm xoa dịu tình hình hiện nay và gửi lời chúc Giáo hoàng mau chóng bình phục.

Giáo hoàng Leo, 71 tuổi, đã trải qua xét nghiệm máu và chụp X-quang ngực sáng 16/10. Ông tiếp tục các buổi vật lý trị liệu hô hấp sau ca phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi hồi đầu tuần.

Các bác sĩ tham gia điều trị cho biết quá trình hồi phục đang tiến triển tích cực, giúp Giáo hoàng có thể tự thực hiện những sinh hoạt thường ngày mà không cần trợ giúp.

Trưa 16/10, Giáo hoàng chủ trì thánh lễ tại nhà nguyện tạm ở tầng 10 Bệnh viện Gemelli (Rome) với sự tham dự của nhân viên y tế và điều dưỡng đang nghỉ trực. Hình ảnh được công bố cho thấy Giáo hoàng đứng cử hành thánh lễ, đánh dấu một bước tiến trong quá trình hồi phục.

Giáo hoàng Leo đang hồi phục ổn định sau ca phẫu thuật ung thư phổi, có thể tự di chuyển và sinh hoạt thường ngày. Ảnh: Truyền thông Vatican.

Bên cạnh đó, Vatican thông báo Giáo hoàng dự kiến đọc kinh Truyền tin truyền thống vào Chủ nhật 18/10. Đây sẽ là lần xuất hiện công khai đầu tiên của ông kể từ khi nhập viện điều trị.

Ca phẫu thuật của Giáo hoàng được các bác sĩ xác nhận hoàn tất thành công, không xảy ra biến chứng. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm nhằm xác định ông đã khỏi ung thư hoàn toàn hay cần điều trị bổ sung vẫn chưa được công bố.

Các bác sĩ cũng chưa tiết lộ kích thước khối u hoặc liệu bệnh đã lan đến những hạch bạch huyết lân cận hay chưa. Đây là những yếu tố quan trọng để đánh giá tiên lượng bệnh.

Thông tin Giáo hoàng mắc ung thư khiến nhiều người tại Vatican bất ngờ. Ông vốn được biết đến là người năng động và có vẻ ngoài khỏe mạnh.

Hồng y Blase Cupich tại Chicago, người được xem là thân cận với Giáo hoàng, cho biết ông bất ngờ trước thông tin này. Trả lời tạp chí Công giáo America, ông nói mức độ nghiêm trọng của tình trạng bệnh chỉ thực sự khiến ông lo lắng khi biết các bác sĩ đã cắt bỏ một phần thùy phổi và xác định khối u là ác tính.

“Tôi nghĩ mọi người rất quan tâm, thậm chí lo lắng về tình hình này, nhưng vẫn hy vọng điều tốt đẹp nhất”, ông Cupich nói.

Các hoạt động của Giáo hoàng đã bị hủy đến ngày 20/10. Trong khi đó, theo Reuters, Vatican đang chuẩn bị cho chuyến công du Uruguay, Argentina và Peru dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 17/11. Hiện chưa rõ chuyến đi có được thực hiện đúng kế hoạch hay không.

Quốc vụ khanh Tòa thánh Pietro Parolin cho biết chưa thể xác định thời điểm Giáo hoàng trở lại lịch trình làm việc bình thường. Theo ông, nhịp độ hoạt động sắp tới sẽ phụ thuộc tình trạng sức khỏe và khuyến nghị của đội ngũ bác sĩ.