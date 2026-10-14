Giáo hoàng được xác nhận mắc ung thư phổi

Theo bản tin y tế của Vatican tối 13/10 (giờ địa phương), Giáo hoàng Leo XIV, 71 tuổi, đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải. Các xét nghiệm xác nhận ngài mắc ung thư biểu mô tuyến phổi. Trước đó, Vatican thông báo ca phẫu thuật đã kết thúc “thành công, đúng tiến độ và theo kế hoạch”.

Vatican cho biết các xét nghiệm trước phẫu thuật đã nghi ngờ khả năng mắc bệnh, sau đó chẩn đoán được xác nhận trong quá trình phẫu thuật.

Giáo hoàng ở trong phòng phẫu thuật khoảng 3 giờ, trong đó ca mổ thực tế kéo dài khoảng 90 phút, theo Guardian.

Trước đó, Giáo hoàng Leo đã tiết lộ trong buổi đọc kinh Truyền tin hôm 11/10 rằng các bác sĩ phát hiện một nốt nhỏ ở phổi khi ngài đi khám sức khỏe. Theo Giáo hoàng, nốt này khu trú rõ ràng và được phát hiện từ giai đoạn sớm.

“Các bác sĩ cho rằng nên can thiệp, vì vậy tôi quyết định phẫu thuật cắt bỏ theo lời khuyên của họ”, Giáo hoàng nói trước đám đông tập trung tại Quảng trường Thánh Peter.

Vatican cho biết Giáo hoàng đã “trở về phòng bệnh” sau ca phẫu thuật. Toàn bộ lịch trình của ngài đến hết ngày 20/10 đã bị hủy.

Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, cho biết ông đã gặp Giáo hoàng vào tối 12/10.

“Chúng tôi trò chuyện rất bình thản”, ông Parolin nói với Rai News. “Ngài thực sự là một tấm gương lớn. Thông báo được đưa ra đột ngột, không ai ngờ tới. Tạ ơn Chúa, bệnh được phát hiện ngay lập tức nên ca phẫu thuật có thể tiến hành sớm. Thông thường, khi phát hiện kịp thời, những trường hợp như vậy có thể được xử lý”.

Giáo hoàng Leo đến bệnh viện Gemelli ở Rome để phẫu thuật cắt bỏ khối u phổi. Ảnh: Reuters.

Giáo hoàng Leo XIV, người trở thành lãnh đạo đầu tiên sinh ra tại Mỹ của Giáo hội Công giáo La Mã vào tháng 5/2025, vốn được cho là có sức khỏe tốt. Ngài yêu thích thể thao, đặc biệt là quần vợt, và thường nghỉ dưỡng tại dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, gần Rome.

Tháng 9 vừa qua, Giáo hoàng Leo đã có chuyến thăm Pháp. Ngài dự kiến đến Nam Mỹ vào tháng 11 trong chuyến công du kéo dài 12 ngày, qua 10 thành phố.

Buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Giáo hoàng vào thứ Tư sẽ do Hồng y Luis Antonio Tagle, người Philippines, chủ trì. Tuần trước, ông được bầu làm niên trưởng Hồng y đoàn, cơ quan chủ trì các mật nghị bầu Giáo hoàng.

Hiện Giáo hoàng đang được điều trị tại bệnh viện Gemelli ở Rome. Đám đông lớn đã chào đón ngài khi xe chở Giáo hoàng đến bệnh viện hôm 13/10. Hiện Giáo hoàng lưu trú tại khu dành cho bệnh nhân điều trị nội trú ở tầng 10 của bệnh viện, không phải khu phòng riêng dành cho Giáo hoàng.

Bệnh viện Gemelli, nằm ở phía tây bắc thủ đô Italy, nổi tiếng với việc điều trị cho các vị Giáo hoàng đương nhiệm. Giáo hoàng John Paul II từng nhập viện tại đây nhiều lần đến mức Vatican phối hợp với bệnh viện xây dựng khu phòng riêng có mức độ an ninh cao dành cho Giáo hoàng.

Người tiền nhiệm của Giáo hoàng Leo, Đức Giáo hoàng Francis, từng nằm viện hơn 5 tuần để điều trị viêm phế quản, sau đó tiến triển thành viêm phổi hai bên. Ngài qua đời tại nhà riêng ở Casa Santa Marta, trong Thành Vatican, ngày 21/4/2025, chưa đầy một tháng sau khi xuất viện.