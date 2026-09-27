Giao Giám đốc Sở, Chủ tịch UBND cấp xã tiếp nhận viên chức giáo dục vào làm công chức

UBND TPHCM ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Quyết định ủy quyền tiếp nhận vào làm công chức đối với viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND TPHCM.

Giám đốc Sở GDĐT tiếp nhận viên chức vào làm vị trí việc làm công chức thuộc sở

Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện đúng nội dung, nhiệm vụ, quyền hạn đã được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền.

Báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/01/2027.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tiếp nhận viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND TPHCM vào làm việc tại các vị trí việc làm công chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo với số lượng không cao hơn số lượng công chức được điều động đến nhận công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm biên chế sau khi thực hiện tiếp nhận bằng số lượng biên chế công chức đang có mặt tại thời điểm UBND Thành phố ban hành Quyết định ủy quyền.

Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận viên chức vào làm công chức cấp xã

Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND TPHCM vào làm việc tại các vị trí việc làm công chức thuộc phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp xã mình trong phạm vi biên chế được cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm tổng số biên chế cán bộ, công chức có mặt của từng UBND xã, phường, đặc khu sau khi thực hiện việc tiếp nhận không vượt định mức biên chế được giao theo quy định.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra việc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu thực hiện tiếp nhận viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND TPHCM vào làm việc tại các vị trí việc làm công chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; tại các vị trí việc làm công chức thuộc phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp xã và quản lý biên chế khi thực hiện Quyết định ủy quyền theo quy định.