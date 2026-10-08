Giao gạo bị mốc sau khi đặt mua trực tuyến

Gần đây, một bài đăng trên mạng xã hội của một khách hàng mua gạo trực tuyến cho thấy nước vo gạo chuyển sang màu xám đục và gạo có dấu hiệu bị mốc, đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên các nền tảng như Instagram. Bên cạnh đó, số lượng khiếu nại của người tiêu dùng về tình trạng gạo bị mốc, hư hỏng và giảm chất lượng khi mua qua các nền tảng trực tuyến tại Hàn Quốc đang gia tăng mạnh. Các ý kiến ​​chỉ trích cho rằng, cần có một hệ thống quản lý toàn diện để giám sát toàn bộ quy trình phân phối, từ khâu lưu kho tại các trung tâm logistics cho đến khi giao hàng tận tay khách hàng.

Khi ngày càng nhiều người tiêu dùng chọn mua gạo trực tuyến, những lo ngại về sự thiếu sót trong hệ thống lưu kho và quản lý trong quá trình phân phối cũng nảy sinh. Dữ liệu mà Coupang gửi tới văn phòng nghị sĩ cho thấy, công ty này thiếu các tiêu chuẩn lưu kho cụ thể đối với các nông sản như gạo. Trái lại, Kurly cho biết, họ duy trì nhiệt độ kho từ 0°C đến 5°C (kho lạnh), trong khi SSG báo cáo quản lý kho ở mức nhiệt độ khoảng 25°C và độ ẩm từ 50–65%.

Trước tình hình đó, Cơ quan Phát triển Nông thôn Hàn Quốc đã khuyến nghị bảo quản ngũ cốc ở nhiệt độ từ 15°C trở xuống và độ ẩm từ 70% trở xuống để ngăn ngừa nấm mốc phát triển trong môi trường nóng ẩm. Điều này đặc biệt quan trọng trong các đợt nắng nóng và mùa mưa, khi những biến động lớn về nhiệt độ và độ ẩm ở bất kỳ giai đoạn nào từ nơi sản xuất, trung tâm logistics cho đến khâu giao hàng cuối cùng đều có thể dễ dàng làm giảm chất lượng sản phẩm. Đây không chỉ là thông tin hữu ích đối với hệ thống logistic, mà còn cả đối với các hộ gia đình trong việc bảo quản ngũ cốc, nhất là trong lúc thời tiết, khí hậu biến đổi khó lường.