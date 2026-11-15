Giao gần 84ha đất thực hiện Dự án Khu đô thị hành chính Diên Khánh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 3997/QĐ-UBND về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư VCN để thực hiện Dự án Khu đô thị hành chính huyện Diên Khánh (đợt 1) tại xã Diên Lạc.

Khu vực triển khai dự án.

Theo quyết định, UBND tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư VCN diện tích 839.629,7m² đất, tương đương gần 84ha để triển khai dự án. Trong đó, có 667.629,6m² đất chuyên trồng lúa đã được HĐND tỉnh phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 28-4-2025.

Cụ thể, diện tích đất ở đô thị được giao là 190.252,5m², với hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. Phần diện tích còn lại 649.377,2m² được sử dụng cho các công trình công cộng, cây xanh công cộng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bãi xe, khu vui chơi giải trí, công viên cây xanh, mặt nước, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ, trụ sở cơ quan, an ninh, quốc phòng và cơ sở giáo dục, đào tạo. Đối với diện tích này, Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy hoạch chi tiết, nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho địa phương quản lý theo tiến độ dự án được phê duyệt.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo mảnh trích đo địa chính số TĐ:200-2026, tỷ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa xác lập ngày 17-9-2026, trừ phần diện tích đất giao thông thuộc Quốc lộ 27C. Việc giao đất được thực hiện thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức xác định giá đất cụ thể, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính và tổ chức bàn giao đất trên thực địa. Thuế tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm xác định, thông báo và thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư VCN hoàn thành các thủ tục về môi trường trước khi triển khai thi công; sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích được giao và bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ. UBND xã Diên Lạc theo dõi việc sử dụng đất, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Trước đó, Dự án Khu đô thị hành chính huyện Diên Khánh đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 6-11-2023. Ngày 4-3-2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 701/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) Vùng trung tâm đô thị hành chính văn hóa (tiểu phân khu 3.2).