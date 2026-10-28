Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh thông qua 'Phiên tòa giả định'

Phiên tòa giả định giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu quy định pháp luật, nhận diện hành vi vi phạm và nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân

Ngày 28-10, Trường tiểu học - THCS Tân Định (phường Tân Định) phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tổ chức chuỗi ba phiên tòa giả định về ma túy, trộm cắp tài sản, an ninh trật tự ngay tại sân trường. Phiên tòa giả định thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh khối THCS.

Đông đảo học sinh khối THCS tham dự phiên tòa giả định. Sau sáp nhập, Trường Tiểu học-THCS Tân Định có gần 1.500 học sinh

Tại chương trình, ba phiên tòa giả định tập trung vào các nội dung về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ma túy và trộm cắp tài sản. Thông qua các tình huống thực tế và xét xử mô phỏng, học sinh có cơ hội tìm hiểu các quy định pháp luật, nhận diện hành vi vi phạm để từ đó nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân. Không chỉ tạo sự hứng thú cho học sinh, hoạt động của "Phiên tòa giả định" còn được giáo viên đánh giá có giá trị trong việc kết nối kiến thức trên lớp với thực tiễn.

Cô Đoàn Thị Nguyệt, giáo viên môn Ngữ văn Trường Tiểu học - THCS Tân Định, cho rằng phiên tòa giả định cung cấp ngữ liệu thực tế để học sinh vận dụng kiến thức vào các bài nghị luận xã hội. Theo cô Nguyệt, cách lập luận tại phiên tòa còn giúp học sinh rèn luyện tư duy logic, kỹ năng trình bày và thuyết trình.

Ba phiên tòa giả định tập trung vào các nội dung về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ma túy và trộm cắp tài sản

Ông Trần Ngọc Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học-THCS Tân Định, đánh giá nội dung các phiên tòa sát thực tế, sinh động và phù hợp với lứa tuổi học sinh, qua đó mang lại nhiều bài học giáo dục thiết thực. Ông Trần Ngọc Lâm, nói thêm, nếu chỉ dừng lại ở tuyên truyền một phía, lý thuyết đơn thuần thì không đi sâu vào các em. Khi có phiên tòa để các em nhìn trực quan, nhìn trực tiếp thì các em hiểu hành vi như thế nào là vi phạm pháp luật.

Theo đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1, các phiên tòa giả định được triển khai tại trường học từ cuối tháng 10, hướng đến học sinh THCS, THPT và người dân trên địa bàn phường Tân Định. Mục tiêu của chuỗi hoạt động là đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp học sinh và người dân hình thành hành vi ứng xử phù hợp, góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Thông qua hình thức diễn án trực quan, chương trình tạo điều kiện để học sinh tiếp cận các tình huống pháp lý cụ thể, nâng cao nhận thức về hậu quả của hành vi vi phạm và ý thức chấp hành pháp luật trong đời sống hằng ngày.