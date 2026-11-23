Trang bị kiến thức về dân số, giới tính và sức khỏe sinh sản cho thế hệ trẻ không chỉ giúp thanh thiếu niên biết cách chăm sóc, bảo vệ bản thân mà còn góp phần hình thành lối sống lành mạnh, có trách nhiệm. Từ việc hoàn thiện chính sách đến triển khai các chương trình truyền thông tại trường học, ngành y tế đang đẩy mạnh giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản theo hướng đúng đắn, có hệ thống, phù hợp với từng lứa tuổi, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Đổi mới giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản từ chính sách

Tuổi vị thành niên là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, đánh dấu những biến đổi mạnh mẽ về thể chất, tâm lý và nhận thức; đồng thời, thanh thiếu niên bắt đầu hình thành những mối quan tâm về giới tính, tình bạn và tình yêu. Tuy nhiên, không phải em nào cũng được trang bị đầy đủ kiến thức để hiểu những thay đổi của cơ thể, nhận biết nguy cơ và biết cách tự bảo vệ.

Internet và mạng xã hội giúp người trẻ tiếp cận thông tin nhanh chóng, nhưng kiến thức tiếp nhận từ nguồn thiếu kiểm chứng có thể dẫn đến nhận thức sai lệch. Trong khi đó, tâm lý e ngại khi trao đổi về những vấn đề nhạy cảm vẫn tồn tại ở một bộ phận học sinh và phụ huynh, khiến nhiều em thiếu cơ hội được tư vấn, giải đáp băn khoăn cần thiết.

Ngày 28/7/2026, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2358/QĐ-BYT về hướng dẫn truyền thông, vận động, giáo dục về dân số. Hướng dẫn được xây dựng trên cơ sở Luật Dân số năm 2025, nhằm thống nhất nội dung, phương pháp truyền thông, giáo dục dân số trên phạm vi cả nước.

Theo hướng dẫn, truyền thông phải bảo đảm tính chính xác, khoa học, kịp thời, dễ hiểu, thiết thực và phù hợp với văn hóa, phong tục tập quán của từng vùng, từng nhóm đối tượng. Đặc biệt, truyền thông phải lấy người dân làm trung tâm, hướng tới thay đổi nhận thức và hành vi, kết hợp các hình thức truyền thông truyền thống với truyền thông hiện đại, tận dụng nền tảng số và mạng xã hội để nâng cao khả năng tiếp cận thông tin.

Đối với giáo dục trong nhà trường, Bộ Y tế yêu cầu đổi mới toàn diện nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản; đồng thời lồng ghép phổ biến các quy định pháp luật về dân số, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, trẻ em phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo. Như vậy, giáo dục dân số không chỉ dừng ở kiến thức sinh sản mà còn gồm kỹ năng ứng xử trong các mối quan hệ, nhận biết và phòng tránh nguy cơ xâm hại, hiểu về bình đẳng giới, hôn nhân và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình.

Cùng với đó, Bộ Y tế triển khai Đề án chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2026-2030 theo Quyết định số 1482/QĐ-BYT ngày 22/5/2026 . Tiếp theo, ngày 26/8/2026, Bộ Y tế tổ chức hội thảo trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án với sự tham gia của các địa phương, cơ sở y tế. Đề án đặt yêu cầu kết hợp giữa cung cấp kiến thức, nâng cao kỹ năng với tạo điều kiện để vị thành niên, thanh niên tiếp cận dịch vụ tư vấn, chăm sóc phù hợp: giáo dục trong nhà trường giúp người trẻ có hiểu biết ban đầu, còn hệ thống y tế hỗ trợ chuyên môn khi các em cần tư vấn, khám và chăm sóc sức khỏe.

Đưa kiến thức sức khỏe sinh sản đến gần hơn với học sinh

Từ định hướng của Bộ Y tế, nhiều địa phương đã chủ động phối hợp giữa ngành y tế và giáo dục để đưa kiến thức dân số, sức khỏe sinh sản đến học sinh ngay tại trường học, qua các hình thức như nói chuyện chuyên đề, truyền thông trực tiếp, tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Tại Hưng Yên, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong năm 2026, đơn vị đã phối hợp với 6 trường THPT trên địa bàn tổ chức truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên cho gần 3.000 học sinh. Tại các buổi truyền thông, học sinh được trao đổi về tuổi dậy thì, tình bạn, tình yêu, tình dục an toàn và những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chăm sóc sức khỏe sinh sản; được hướng dẫn cách chăm sóc cơ thể, bảo vệ bản thân trước nguy cơ, tránh sử dụng chất kích thích, rượu bia, thuốc lá và chủ động kiểm tra sức khỏe khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Không chỉ triển khai tại các trường THPT, Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên còn tổ chức truyền thông, giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản cho 1.500 học sinh Trường THCS Quảng Châu trong những tháng cuối năm 2026. Nội dung tập trung vào những thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì, tình bạn, tình yêu trong lứa tuổi học sinh, kỹ năng từ chối trong các tình huống không phù hợp, kiến thức về giới tính, tình dục an toàn, mang thai ở tuổi vị thành niên và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có HIV/AIDS.

Ở lứa tuổi THCS, nhiều học sinh có những thay đổi rõ rệt về thể chất và tâm lý nhưng chưa đủ kiến thức để thích ứng, nên giáo dục từ giai đoạn này giúp các em nhận biết thay đổi của bản thân và biết cách ứng xử trong các mối quan hệ. Với học sinh THPT, nội dung cần đi sâu hơn vào tình dục an toàn, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và trách nhiệm trong những mối quan hệ.

Đánh giá về vai trò của giáo dục sức khỏe sinh sản trong trường học, Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Khởi cho biết, sức khỏe sinh sản là một phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Đặc biệt trong độ tuổi vị thành niên, thanh niên, việc hiểu biết và trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản sẽ giúp các em có quyết định đúng đắn cho bản thân. Hiểu biết về cơ thể mình, các thay đổi trong giai đoạn dậy thì và cách chăm sóc bản thân sẽ giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống.

Theo ông, nếu không được cung cấp kiến thức đầy đủ, học sinh có thể gặp nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến lối sống, việc học tập và tương lai, nên giáo dục sức khỏe sinh sản trong trường học, đặc biệt đối với học sinh THPT, là hết sức cần thiết. Sự tham gia trực tiếp của cán bộ y tế không chỉ hỗ trợ kiến thức chuyên môn cho nhà trường mà còn tạo không gian cởi mở, tin cậy để các em mạnh dạn chia sẻ những vấn đề khó trao đổi trong gia đình.

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Tại một số địa phương khác, giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh cũng được triển khai với nội dung và hình thức phù hợp điều kiện thực tế. Ở Tuyên Quang, theo thông tin công bố đến ngày 6/11/2026, ngành y tế đã tổ chức 5 hội nghị ngoại khóa về sức khỏe sinh sản, phòng tránh xâm hại tình dục cho hơn 4.000 học sinh tại 5 trường học. Tại Quảng Trị, từ ngày 6 đến 10/10/2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề tại trường THCS, THPT, tập trung vào chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, tình dục an toàn, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, bạo lực và xâm hại tình dục. Tại Khánh Hòa, ngày 9/11/2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức truyền thông cho hơn 270 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Khánh Hòa, mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin cho những nhóm đối tượng có điều kiện học tập, sinh hoạt khác nhau.

Bên cạnh truyền thông trực tiếp cho học sinh, một số địa phương chú trọng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ y tế trường học. Tại Hà Nội, trong hai ngày 24–25/9/2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tổ chức tập huấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho cán bộ y tế trường học tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Hoạt động này góp phần cập nhật kiến thức chuyên môn, kỹ năng tư vấn và truyền thông, giúp việc hỗ trợ người trẻ được duy trì thường xuyên hơn.

Giáo dục thường xuyên, có hệ thống để nâng cao chất lượng dân số

Dù đã có nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản cho thế hệ trẻ vẫn đứng trước không ít khó khăn. Theo ngành y tế Hưng Yên, ở một số nơi việc giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản chưa được quan tâm đúng mức; một số phụ huynh còn né tránh, chưa thực sự nắm bắt tâm tư của trẻ. Thiếu kiến thức và kỹ năng sống có thể khiến học sinh gặp những hệ lụy như quan hệ tình dục không an toàn, mang thai ngoài ý muốn và phá thai.

Vì vậy, bên cạnh truyền thông tại trường học, cần có sự tham gia thường xuyên của gia đình và cộng đồng: nhà trường cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng; gia đình là nơi trẻ được chia sẻ, định hướng; ngành y tế bảo đảm thông tin chuyên môn, dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe khi cần thiết.

Nội dung giáo dục cần được thiết kế theo từng giai đoạn phát triển. Ở lứa tuổi nhỏ, trọng tâm là hiểu về cơ thể, nhận biết giới hạn cá nhân, tự bảo vệ và phòng chống xâm hại. Khi bước vào tuổi dậy thì, học sinh cần thêm kiến thức về thay đổi tâm sinh lý, vệ sinh cá nhân, tình bạn, tình yêu và các mối quan hệ lành mạnh. Với thanh niên, nội dung đi sâu hơn vào sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, dự phòng các bệnh lây truyền qua đường tình dục và chuẩn bị sức khỏe trước khi kết hôn.

Phương pháp giáo dục cũng cần đổi mới theo hướng tăng tính tương tác, khuyến khích học sinh đặt câu hỏi; truyền thông trực tiếp, tư vấn cá nhân, sinh hoạt chuyên đề và hoạt động ngoại khóa sẽ bổ trợ cho chương trình học. Cần bảo đảm sự riêng tư, tránh thái độ phán xét để các em không e ngại tìm kiếm sự hỗ trợ. Trên nền tảng số, những tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, có cơ sở khoa học từ cơ quan y tế và chuyên gia sẽ giúp thanh thiếu niên tiếp cận thông tin chính xác, hạn chế quan niệm sai lệch. Đây cũng chính là tinh thần kết hợp truyền thông truyền thống với hiện đại mà hướng dẫn của Bộ Y tế nhấn mạnh.

Từ thực tiễn tại Hưng Yên, việc phối hợp giữa Chi cục Dân số và Trẻ em, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các trường học là hướng triển khai cần tiếp tục phát huy. Để các hoạt động không dừng lại ở từng đợt truyền thông, cần có kế hoạch duy trì, bổ sung kiến thức theo từng năm học, đồng thời tăng cường kết nối giữa học sinh với các cơ sở tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Việc đánh giá hiệu quả cũng cần được quan tâm. Số lượng buổi truyền thông hay học sinh tham gia mới phản ánh quy mô triển khai. Điều quan trọng hơn là sau mỗi hoạt động, học sinh hiểu được những gì, có thêm kỹ năng nào và có biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản hay không. Những thông tin này sẽ giúp ngành y tế và giáo dục điều chỉnh nội dung, phương pháp cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Về lâu dài, giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản cần được thực hiện liên tục từ nhà trường đến cộng đồng, gắn với các dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe thân thiện với vị thành niên, thanh niên. Khi được thực hiện thường xuyên, có hệ thống và phù hợp từng lứa tuổi, những kiến thức được tiếp nhận hôm nay sẽ giúp người trẻ phòng tránh nguy cơ, có ý thức trách nhiệm trong các mối quan hệ, chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.