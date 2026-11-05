Giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh ở Pà Cò

Trong các tiết học chính khóa, Trường TH&THCS Hang Kia lồng ghép giáo dục ATGT, giúp học sinh nâng cao ý thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Hiện nay, xã Pà Cò có 2 trường mầm non: Pà Cò, Cun Pheo và 3 trường Tiểu học (TH) và THCS: Pà Cò, Cun Pheo, Hang Kia. Phần lớn học sinh được bố mẹ đưa đón hoặc tự đi bộ đến trường; xe điện hầu như chưa phổ biến. Tuy nhiên, do nhiều phụ huynh đi làm ăn xa hoặc lên nương cả ngày, khiến một số học sinh, chủ yếu là bậc THCS, phải tự đi xe đến trường.

Bên cạnh những khó khăn về điều kiện đi lại, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế. Việc hướng dẫn, nhắc nhở con em thực hiện các quy định về ATGT chưa được duy trì thường xuyên. Những yếu tố này khiến công tác bảo đảm ATGT không chỉ là vấn đề về điều kiện hạ tầng mà còn đòi hỏi sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức và kỹ năng tham gia giao thông của mỗi người.

Trước yêu cầu đó, cấp ủy, chính quyền xã Pà Cò quan tâm chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với công tác giáo dục toàn diện cho học sinh.

Bám sát định hướng của địa phương và ngành Giáo dục, các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục ATGT, phối hợp với Công an xã phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông phù hợp với từng lứa tuổi. Nội dung được lồng ghép trong các môn học, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm và chuyên đề ngoại khóa, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế.

Sau sáp nhập, Trường TH&THCS Pà Cò có 1 trường chính, 1 phân hiệu và 3 điểm trường, với 36 lớp, 675 học sinh. Thầy giáo Lê Hồng Thanh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “ Nhà trường xác định giáo dục ATGT là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, liên tục. Bên cạnh lồng ghép nội dung trong các bài giảng, sinh hoạt dưới cờ, trường còn phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền vào các dịp lễ lớn, nhất là dịp khai giảng năm học mới. Lực lượng công an cũng phối hợp kiểm tra, nhắc nhở trên các tuyến đường đến trường nhằm kịp thời chấn chỉnh những trường hợp chưa chấp hành quy định. Hiện vẫn còn một số ít học sinh tự đi xe và gửi phương tiện tại nhà dân”.

Thông qua các hoạt động giáo dục gắn với thực tế, học sinh từng bước nâng cao ý thức tự bảo về mình khi tham gia giao thông. Đặc biệt, việc nhận diện những nguy cơ trên các tuyến đường đồi núi, quanh co, dốc cao giúp các em chủ động phòng tránh tai nạn, hình thành thói quen đi lại an toàn.

Trường TH&THCS Pà Cò phối hợp với Công an xã tuyên truyền, phổ biếnc pháp luật về ATGT, nâng cao ý thức chấp hành và xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho học sinh.

Tại Trường TH&THCS Hang Kia, công tác giáo dục ATGT được triển khai gắn với điều kiện đặc thù của địa bàn. Nhà trường có 78 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 862 học sinh, trong đó 555 học sinh tiểu học; tổ chức dạy học tại 1 trường chính, 1 phân hiệu và 2 điểm trường. Khoảng 98% học sinh là người dân tộc Mông.

Do điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, một bộ phận phụ huynh hạn chế về tiếng phổ thông và khả năng tiếp cận thông tin, việc phối hợp giáo dục kỹ năng sống cho con em chưa đồng đều. Bởi vậy, vai trò hướng dẫn, giáo dục của đội ngũ giáo viên càng được đề cao.

Đáng chú ý, điểm trường Thung Mài nằm ở khu vực cao, địa hình hiểm trở, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Nhà trường chú trọng trang bị cho học sinh những kỹ năng thiết thực, giúp các em nhận biết nguy cơ và chủ động bảo đảm an toàn trên đường đến lớp.

Thầy giáo Hà Văn Hùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống, trong đó có nội dung ATGT. Nhà trường phối hợp với Công an xã tổ chức 3 đợt tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh. Trong chương trình chính khóa, nội dung ATGT được lồng ghép qua các môn học như Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục địa phương. Cùng với đó, chúng tôi tổ chức các hoạt động trải nghiệm, phong trào thi đua để học sinh vận dụng kiến thức, hình thành ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông”.

Từ thực tiễn triển khai tại các nhà trường có thể cho thấy, giáo dục văn hóa giao thông ở Pà Cò đang được thực hiện phù hợp với từng cấp học và điều kiện địa bàn. Không chỉ được trang bị kiến thức qua bài giảng, học sinh còn được hướng dẫn kỹ năng thông qua các hoạt động tập thể và những buổi tuyên truyền trực tiếp. Nhờ đó, nhận thức về ATGT từng bước được nâng lên; các em có ý thức hơn trong việc đi bộ an toàn, chấp hành hướng dẫn của người lớn, bảo vệ bản thân và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện quy định.

Giáo dục văn hóa giao thông là quá trình lâu dài, cần sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Từ những bài học đầu tiên ở bậc mầm non đến kiến thức, kỹ năng được củng cố ở cấp THCS, ý thức chấp hành pháp luật đang từng bước được hình thành trong mỗi học sinh Pà Cò. Đây không chỉ là hành trang bảo vệ các em trên mỗi chặng đường đến trường mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh, môi trường giao thông an toàn trên địa bàn xã vùng cao.