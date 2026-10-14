Giáo dục và đào tạo là bệ phóng bền vững để Đồng Nai phát triển nhanh, đột phá

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng Ban Giám đốc Sở GDĐT, đại diện các sở, ban, ngành và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển giáo dục

Trao đổi với Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, thành phố Đồng Nai rất ủng hộ quan điểm và định hướng đổi mới giáo dục của Bộ GDĐT được nêu trong buổi lễ khai giảng năm học 2026-2027. Quan điểm bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên; giáo dục thực chất; an toàn trường học và phát triển nhân lực chất lượng cao, nhất là các lĩnh vực công nghệ chiến lược được Bộ trưởng nêu, đang được thành phố Đồng Nai quyết liệt thực hiện, nhằm tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng dạy, học và đào tạo nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Bí thư Thành ủy bày tỏ sự đồng tình với định hướng phải nâng cao thu nhập, đời sống cho đội ngũ nhà giáo, đi đôi với bồi dưỡng năng lực, đặc biệt là năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phương pháp giảng dạy trên nguyên tắc “không dùng công nghệ thay thế con người”. Việc coi trọng, đầu tư sâu cho giáo dục hôm nay sẽ mang lại hiệu quả bền vững cho đất nước. Bí thư Thành ủy chia sẻ thêm, ngay đầu năm học mới này, Thường trực Thành ủy đã có buổi làm việc đầu tiên với toàn ngành GDĐT thành phố. Qua lắng nghe, trao đổi dân chủ, thẳng thắn, lãnh đạo thành phố đã có thêm những góc nhìn sâu sắc hơn về ngành GDĐT, nhất là những khó khăn của ngành và đội ngũ nhà giáo, đồng thời nhanh chóng có những động viên, khích lệ rất kịp thời.

Theo Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn, Đồng Nai đang đứng thứ 4 cả nước về quy mô kinh tế. Năm 2026, Đồng Nai quyết tâm thu ngân sách trên 150 ngàn tỷ đồng và duy trì mức tăng trưởng 2 con số trong 5 năm tới.

Đi đôi với phát triển kinh tế, thành phố luôn đặt nhiệm vụ phát triển GDĐT lên hàng đầu, coi giáo dục là một trong những khâu đột phá hiệu quả lâu dài. Khi thu hút đầu tư thì phải đi đôi với đầu tư hạ tầng xã hội, muốn phát triển kinh tế thì phải có trường học. Bí thư Thành ủy khẳng định, Đồng Nai sẽ không chấp nhận tình trạng học ca 3, thiếu trường, thiếu lớp hay thiếu giáo viên. Thành phố đang ưu tiên nguồn lực để giải quyết căn cơ bài toán này theo lộ trình cụ thể.

Tạo chuyển biến chất lượng dạy và học

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GDĐT Đặng Anh Tuấn cho biết, bước vào năm học 2026-2027, ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ bằng những việc làm cụ thể. Điển hình, Đồng Nai đã hoàn thành sớm đề án sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục, giảm hơn 40% số lượng đơn vị công lập. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh, 100% dữ liệu văn bằng được số hóa, giáo dục AI chính thức đưa vào giảng dạy từ lớp 1 đến lớp 12, việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học được thực hiện quyết liệt. Thành phố cũng quyết liệt đầu tư toàn diện về cơ sở vật chất trường lớp, đặc biệt là tại các xã vùng biên giới; đẩy mạnh mô hình trường học số, trường học hạnh phúc và đầu tư xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đặng Anh Tuấn báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai nhiệm vụ GDĐT, thành phố Đồng Nai vẫn còn nhiều khó khăn như: vướng mắc về định mức giáo viên dạy 2 buổi/ngày; bất cập trong quy định số lượng cấp phó sau sáp nhập; thiếu chính sách đãi ngộ tương xứng cho cán bộ quản lý học sinh nội trú vùng biên giới... Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay, thành phố đang quyết liệt ưu tiên quỹ đất xây trường tại các khu vực tăng dân số cơ học cao; đồng thời bám sát mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh STEM và bảo đảm môi trường học đường an toàn tuyệt đối.

Ở bậc giáo dục nghề nghiệp và đại học, thành phố đang khẩn trương quy hoạch lại mạng lưới, dồn lực đưa Trường đại học Đồng Nai vươn lên nhóm đầu khu vực Đông Nam Bộ. Mục tiêu dài hạn là kiến tạo hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu gắn kết chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các khu công nghiệp và trung tâm logistics.

TS Nguyễn Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường đại học Đồng Nai báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường. Ảnh: Công Nghĩa

PGS.TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng mong muốn các trường tư thục được tiếp cận với các nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ phục vụ đào tạo. Ảnh: Công Nghĩa

Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 Nguyễn Khánh Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Ủng hộ quyết tâm đổi mới giáo dục

Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Thái Văn Tài trao đổi những vấn đề mà Đồng Nai quan tâm, kiến nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Sau khi các thành viên trong đoàn công tác của Bộ GDĐT trao đổi những vấn đề mà ngành GDĐT Đồng Nai kiến nghị, trong đó có kiến nghị của đại diện các cơ sở giáo dục công lập và tư thục trên địa bàn, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã có những chia sẻ về tư duy và tầm nhìn phát triển GDĐT của thành phố Đồng Nai trong thời gian tới.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, Thành ủy, UBND thành phố Đồng Nai đã dành sự quan tâm rất lớn đối với sự nghiệp “trồng người”. Trong bối cảnh thành phố Đồng Nai đang đứng trước yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số, Bộ trưởng đề nghị Đồng Nai cần chủ động xây dựng chiến lược phát triển giáo dục tổng thể, xuyên suốt từ mầm non đến sau đại học. Một chiến lược phát triển giáo dục bài bản sẽ giúp thành phố Đồng Nai xác định đúng ưu tiên cần đầu tư, phân bổ nguồn lực hiệu quả và phát huy tối đa tác động của chính sách.

Để Đồng Nai cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GDĐT, Bộ trưởng lưu ý, ngành GDĐT thành phố phải bảo đảm 3 trụ cột, đó là mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục và giữ vững sự công bằng trong giáo dục. Đặc biệt, cần quan tâm thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các xã vùng biên giới và khu vực đô thị trung tâm. Giáo dục công lập tại đô thị phải làm tốt vai trò bệ đỡ cho học sinh yếu thế trong bối cảnh trường tư thục đang mở rộng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Về vấn đề an toàn học đường, Bộ trưởng gợi ý, Đồng Nai có thể nghiên cứu mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh. Riêng công tác bán trú, cần thay đổi tư duy theo hướng chuyên nghiệp hóa, giao việc lựa chọn nhà cung cấp suất ăn cho chính quyền và đơn vị chuyên nghiệp. Các trường phổ thông (trừ mầm non và trường nội trú) không có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp tổ chức nấu ăn, từ đó giúp đội ngũ quản lý trong các cơ sở giáo dục có điều kiện tập trung cho chuyên môn tốt hơn.

Đề cập đến công tác quy hoạch ngành nghề, Bộ trưởng thẳng thắn cho rằng, việc dự báo quá chi tiết nhu cầu nhân lực từng ngành dễ dẫn đến sự máy móc. Do đó, giải pháp tối ưu là tiếp cận dựa trên tín hiệu thị trường. Các trường cao đẳng, đại học phải khảo sát chặt chẽ đầu ra để linh hoạt thích ứng. Việc giao các trường cao đẳng về địa phương quản lý chính là để gắn chặt đào tạo với thị trường lao động và doanh nghiệp tại chỗ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn tặng tranh Văn miếu Quốc Tử Giám cho Thành ủy Đồng Nai. Ảnh: Công Nghĩa

Bên cạnh đó, Bộ trưởng nhấn mạnh Đồng Nai phải tập trung mạnh mẽ vào các lĩnh vực STEM. Nếu cả nước phấn đấu đạt 35% nhân lực khối STEM, thì Đồng Nai cần đặt mục tiêu cao hơn; đồng thời ưu tiên gia tăng tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học và đẩy mạnh đào tạo lại để đáp ứng guồng quay công nghệ trong kỷ nguyên mới. Bộ trưởng cũng bày tỏ ủng hộ rất cao việc Đồng Nai có thể thu hút các nguồn lực để trở thành một trung tâm đào tạo đại học và trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Đông Nam Bộ và của cả nước.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út trao tặng bình gốm Biên Hòa cho Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Ảnh: Công Nghĩa