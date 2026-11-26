Đổi mới trong từng lớp học

Năm học 2026-2027, đánh dấu bước chuyển mới đối với ngành giáo dục phường Tương Mai. Từ 22 trường công lập được tổ chức sắp xếp còn 11 trường, gồm 3 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 4 trường THCS. Nếu tính cả khối ngoài công lập, hiện toàn phường có 18 trường học và 57 nhóm lớp tư thục với hơn 26.000 học sinh.

Cùng với nhiệm vụ duy trì nền nếp dạy và học, các nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển năng lực và khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của học sinh.

Trường Tiểu học Tân Định thí điểm mô hình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Ảnh: PV

Tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên nhà trường hoạt động với tên gọi mới, sau khi được sáp nhập Trường Tiểu học Đền Lừ và Trường Tiểu học Mai Động vào Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ. Cùng với việc ổn định tổ chức, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo hướng hiệu quả, phù hợp với đặc điểm học sinh. Nhà trường thực hiện chủ trương không giao bài tập về nhà đối với những học sinh đã hoàn thành chương trình học cả ngày tại trường, tạo điều kiện để các em có thêm thời gian nghỉ ngơi và vui chơi. Trong các tiết học, giáo viên tăng cường hoạt động tương tác, lồng ghép trò chơi và trải nghiệm, giúp học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác, xử lý tình huống và tính tự lập.

Hay như tại Trường Tiểu học Tân Định, một hướng đi mới đang được triển khai nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ ngay từ những năm đầu đời. Đây là một trong ba trường của thành phố Hà Nội được lựa chọn thí điểm mô hình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ở mức độ 1. Định hướng này yêu cầu nhà trường chủ động xây dựng môi trường giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học và tạo thêm cơ hội để học sinh sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên, phù hợp với lứa tuổi.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Định Hoàng Thúy Nga, nhà trường hướng tới mục tiêu từng bước mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh, không chỉ trong các tiết học mà còn thông qua những hoạt động giáo dục và giao tiếp phù hợp. Qua đó, tiếng Anh được định hướng trở thành phương tiện giao tiếp gần gũi hơn với học sinh, góp phần phát triển năng lực ngoại ngữ, sự tự tin và khả năng hội nhập ngay từ bậc tiểu học.

Không chỉ chú trọng kiến thức văn hóa, các trường tiểu học trên địa bàn còn tăng cường giáo dục kỹ năng và phát triển năng lực số. Trong năm học, các trường đã tổ chức 225 chuyên đề chuyên môn; có 10 trường xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung liên quan đến khung năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Qua đó, từng bước giúp giáo viên đổi mới cách thiết kế bài giảng, đồng thời tạo điều kiện để học sinh tiếp cận phương thức học tập mới, phù hợp với yêu cầu của thời đại số.

Đáng chú ý, cả 7/7 trường THCS trên địa bàn đều đưa giáo dục STEM vào giảng dạy thường xuyên, với tổng số 134 tiết đã thực hiện. Bên cạnh đó, các trường tổ chức 302 tiết dạy học theo chủ đề, trong đó có 91 tiết về kỹ năng sống và giá trị sống. Thông qua các hoạt động thực hành, trải nghiệm và giải quyết vấn đề, học sinh có thêm cơ hội vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, phát triển tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác và khả năng thích ứng.

Chú trọng đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất

Cùng với đổi mới phương pháp dạy học, phường Tương Mai xác định xây dựng đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm và tinh thần trách nhiệm là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục. Công tác bố trí giáo viên, nhân viên được quan tâm. Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giáo dục được triển khai thường xuyên. Chế độ thông tin, báo cáo, thống kê giáo dục từng bước được chuẩn hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tại các cơ sở giáo dục.

Công trình trường Mầm non Tương Mai - Phân hiệu 1 vừa đi vào hoạt động vào tháng 8-2026. Ảnh: PV

Năm học 2025-2026, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được triển khai rộng khắp. 3 giáo viên tham dự hội thi cấp thành phố đều đoạt giải, gồm 2 giải Nhất và 1 giải Nhì. Đặc biệt, có 235 sáng kiến được xếp loại cấp phường. Những kết quả này cho thấy tinh thần chủ động nghiên cứu, đổi mới và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn của đội ngũ giáo viên.

Ở bậc mầm non, các cơ sở giáo dục duy trì nền nếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Đến nay, có 5 trường xây dựng không gian sáng tạo, 6 trường có khu vui chơi vận động và 8 trường có phòng ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến. Những không gian này tạo điều kiện để trẻ được học tập thông qua vui chơi, khám phá, vận động, phát triển thể chất, nhận thức và kỹ năng xã hội ngay từ những năm đầu đời.

Công tác tổ chức bán trú cũng được các nhà trường đặc biệt quan tâm. Hiện 18/18 trường và 57 nhóm lớp tư thục tổ chức bữa ăn bán trú với gần 20.000 học sinh tham gia. Các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch ăn, nghỉ phù hợp với quy mô học sinh, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ nhân viên; chú trọng kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, quy trình tiếp nhận, chế biến, chia suất ăn, lưu mẫu thức ăn và vệ sinh bếp ăn. Phường đã lựa chọn 6 đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn và 7 đơn vị cung cấp các mặt hàng, thực phẩm; tổ chức kiểm tra, đánh giá 3 trường với 3 điểm chính và 4 phân hiệu. Trong thời gian đầu năm học, chưa ghi nhận vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm trong trường học.

Bên cạnh yếu tố con người, đầu tư cơ sở vật chất được địa phương quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục. Hiện phường đang triển khai 14 dự án cải tạo, sửa chữa trường học và đầu tư trang thiết bị với tổng mức đầu tư 473 tỷ đồng. Cùng với đầu tư xây dựng, công tác rà soát, quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất được chú trọng.

Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng cho biết, địa phương xác định đầu tư cho giáo dục là ưu tiên hàng đầu khi từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi nhà trường. Từ đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi, phát triển STEM, năng lực số đến bảo đảm dinh dưỡng, an toàn trường học. Những giải pháp đồng bộ đang tạo nền tảng để giáo dục địa phương phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu mỗi học sinh đều được học tập trong môi trường tốt hơn, phát triển hài hòa về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất.