Hội thảo Giáo dục 2026: Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Sáng 27/11, tại Nhà Quốc hội, Hội thảo Giáo dục 2026 đã khai mạc với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo". Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và phát biểu khai mạc.

Hội thảo do Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và phát biểu khai mạc Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước xác định nhất quán là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đặc biệt là Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đây không chỉ là yêu cầu đối với ngành giáo dục mà còn là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia.

Để đóng góp thiết thực cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 5 vấn đề trọng tâm: hoàn thiện thể chế; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bảo đảm công bằng trong giáo dục; cơ chế tài chính; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nhân lực và xây dựng hệ thống giáo dục mở.

Hội thảo Giáo dục 2026 diễn ra cả ngày 27/11. Trong phiên chuyên đề buổi sáng, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận về quan điểm của Đảng về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; việc thể chế hóa và giải pháp thực hiện hiệu quả các chính sách về giáo dục, góp phần đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu dự phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Tiếp nối Phiên khai mạc diễn ra vào sáng 27/11, chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên toàn thể, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc tổ chức Hội thảo, có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, Quốc hội đã kịp thời thông qua các luật, nghị quyết về giáo dục, nhà giáo, cơ chế, chính sách đặc thù và chương trình mục tiêu quốc gia. Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực tổ chức thực hiện trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể Hội thảo

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm "Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, yêu cầu trọng tâm hiện nay là khâu tổ chức thực hiện.

"Vướng ở đâu phải tháo gỡ ở đó - thuộc thẩm quyền nào phải được xử lý ở cấp đó - vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, với phương án cụ thể. Không thể để chính sách đúng lại chậm phát huy tác dụng vì thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự tâm huyết, trách nhiệm cao của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và đồng hành của các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, toàn dân đối với sự nghiệp giáo dục. Đồng thời, đánh giá cao nhiều ý kiến trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu đã tham dự Hội thảo, có giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn.

Sau Hội thảo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, chắt lọc nội dung trong các ý kiến, kiến nghị, phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương để đề xuất xử lý; đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp thu các kiến nghị, cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong chỉ đạo, điều hành.

Dự kiến cho học sinh lớp 5, 9, 12 kiểm tra cuối kỳ theo đề chung của Sở

Theo dự thảo hướng dẫn Bộ GD-ĐT gửi lấy ý kiến các địa phương, mỗi đợt kiểm tra chung, Sở GD-ĐT được chọn tối đa 3 môn đánh giá bằng điểm số cho học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

Đây là nội dung nằm trong Dự thảo hướng dẫn kiểm tra cuối kỳ theo đề chung, được xây dựng khi Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT ban hành ngày 20/10 và có hiệu lực từ ngày 1/12. Theo thông tư này, Sở GD-ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định, cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do Sở lựa chọn. Trước đây, việc ra đề cuối kỳ chủ yếu do các trường thực hiện.

Thí sinh tham gia vào Kỳ thi lớp 10 THPT năm 2025. Ảnh: Xuân Quý

Dự thảo nêu rõ các Sở nên ưu tiên những môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông. Với năm học này, Bộ khuyến khích chọn Toán và Tiếng Việt đối với học sinh lớp 5, còn học sinh lớp 9 và lớp 12 là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ 1. Riêng Tiếng Việt ở lớp 5 và Ngoại ngữ 1 ở lớp 9, lớp 12, đề chung chỉ áp dụng cho phần kiểm tra viết, các kỹ năng còn lại do nhà trường tự tổ chức đánh giá.

Ở khâu ra đề, năm học này các Sở xây dựng nhiều đề có mức độ tương đương theo cùng một ma trận, trong đó có đề dự bị. Sở quyết định số lượng đề và phương án sử dụng nhằm hạn chế tình trạng lộ, lọt đề. Địa phương có thể tổ chức đề chung theo cụm trường, theo địa bàn hoặc sử dụng mã đề. Từ năm học sau, đề kiểm tra chung dự kiến được lấy từ ngân hàng câu hỏi theo quy trình thống nhất.

Bộ GD-ĐT lưu ý các địa phương không sử dụng kết quả kiểm tra chung để xếp hạng, đánh giá thi đua, khen thưởng các trường. Sở cũng không được giao chỉ tiêu điểm số cho các cơ sở giáo dục.

Đề xuất lắp camera tại điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Bộ GD-ĐT ban hành dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), đề xuất bổ sung camera tại điểm thi để ghi nhận đầy đủ quá trình lưu trữ, vận chuyển đề thi, bài thi cũng như việc làm bài của thí sinh và giám thị.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 giữ ổn định trong năm 2026 các nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo tập trung vào quy trình tổ chức thi để tăng cường an ninh, an toàn, cho Kỳ thi cụ thể như đề xuất bổ sung camera tại Điểm thi. Hệ thống camera phải bảo đảm bao quát, giám sát, ghi nhận được đầy đủ hình ảnh: quá trình lưu trữ đề thi, bài thi; quá trình làm bài của thí sinh, giám thị; quá trình vận chuyển đề thi, bài thi giữa phòng trực và các phòng thi. Không được lợi dụng camera để xem đề thi, bài thi trong thời gian thí sinh làm bài.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Khi sắp xếp Điểm thi, phòng thi, phải trộn thí sinh đến từ tối thiểu hai trường THPT, đồng thời bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh. Trường hợp không thể trộn thí sinh đến từ các trường khác nhau do điều kiện đi lại không thuận lợi, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh phải xem xét, quyết định, đồng thời triển khai thêm các giải pháp để bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc.

Trong thời gian thí sinh dự thi, Phó Trưởng Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất được ở lại khu vực thi, những người phục vụ còn lại của cơ sở giáo dục nơi đặt Điểm thi phải ra khỏi khu vực thi. Giám thị tại mỗi Điểm thi được điều động từ ít nhất ba cơ sở giáo dục phổ thông khác nhau, bảo đảm Giám thị 1, Giám thị 2 và Giám thị 3 không cùng công tác tại một cơ sở giáo dục phổ thông.

Trưởng Điểm thi phải chỉ đạo tổ chức rà soát toàn bộ Điểm thi trước và sau mỗi buổi thi, đồng thời tổ chức rà soát các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi. Các phòng tại Điểm thi luôn phải được khoá, niêm phong khi không sử dụng.

Đồng thời, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi và Điểm thi được điều chỉnh theo nguyên tắc “6 rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc tổ chức Kỳ thi. Thẻ đeo của tất cả những người thực hiện nhiệm vụ trong Kỳ thi phải được dán ảnh và có đầy đủ thông tin để phục vụ việc kiểm tra, giám sát.

Việt Nam có thêm một trường đại học góp mặt trong bảng xếp hạng QS châu Á 2027

Ngày 3/11/2026, Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS, Vương quốc Anh) công bố Bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2027 (QS World University Rankings: Asia 2027), với sự hiện diện của hơn 1.700 cơ sở giáo dục đại học trong khu vực, trong đó Việt Nam có 33 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng. Với việc bổ sung Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải vào danh sách do QS cập nhật ngày 23/11/2026, số đại diện của Việt Nam trong bảng xếp hạng tăng lên 34, tăng 9 cơ sở so với năm trước.

Danh sách 34 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng QS Asia 2027

Trong lần đầu tiên được xếp hạng, UTT thuộc nhóm 1.001–1.100 đại học châu Á, cùng nhóm với Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM và Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tương ứng nhóm vị trí 22–24 trong số các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng.

Trong các tiêu chí đánh giá của QS Asia 2027, kết quả đáng chú ý của UTT là chỉ số trích dẫn trên mỗi bài báo khoa học (Citations per Paper), đạt 89,4/100 điểm theo dữ liệu do trường cung cấp.

Bên cạnh việc tham gia các bảng xếp hạng quốc tế, những năm gần đây, UTT chú trọng phát triển hoạt động nghiên cứu, công bố và xuất bản khoa học.

Cùng với hoạt động nghiên cứu và xuất bản khoa học, UTT đang tham gia triển khai một số nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trong những lĩnh vực công nghệ có nhu cầu phát triển lớn của Việt Nam.

Thực hiện Đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030 theo Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 19/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ, UTT được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì Mạng lưới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ giao thông và hạ tầng tiên tiến, thông minh.

Trong lĩnh vực đường sắt, ngày 10/9/2026, tại Paris (Pháp), trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, UBND thành phố Hà Nội, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và UTT đã ký Bản ghi nhớ hợp tác thành lập và phát triển Trường Công nghệ Đường sắt thuộc UTT tại xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, UTT và AFD trao bản ghi nhớ hợp tác thành lập và phát triển Trường Công nghệ Đường sắt trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (ảnh TTXVN)

Việc lần đầu có tên trong QS Asia 2027, cùng với những kết quả về công bố và xuất bản khoa học, UTT có thêm cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và mức độ hội nhập quốc tế trong những năm tới.

Hà Nội: Dự kiến xây mới 88 trường THPT đến năm 2050

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố định hướng phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng toàn diện, hiện đại, hội nhập quốc tế; đồng thời tăng cường kết nối với các lĩnh vực y tế, khoa học công nghệ, văn hóa và phát triển con người.

Học sinh trường THPT Ngọc Hồi. Ảnh: Mạnh Hưng

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển mạng lưới trường học, bảo đảm cơ sở vật chất và chỗ học cho học sinh trên địa bàn.

Cụ thể, trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội dự kiến xây mới 68 trường THPT tại nhiều xã, phường. Con số này dự kiến tăng lên 88 trường vào năm 2050.

Xét theo phân bổ địa bàn, 6 xã, phường dự kiến có thêm 3 trường THPT là Sóc Sơn, Nội Bài, Đa Phúc, Phú Lương, Thuận An và Phúc Thọ. Trong đó, Sóc Sơn là địa phương duy nhất dự kiến hoàn thành cả 3 trường ngay trong giai đoạn 2026-2030.

Một số địa bàn khác được quy hoạch xây dựng 2 trường THPT mới, như Đông Anh, Phù Đổng, Tây Hồ, Đống Đa, Ngọc Hà, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Sơn Đồng, Phúc Thịnh và Quảng Bị...