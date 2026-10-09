Giáo dục truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô cho thế hệ trẻ

Chương trình là dịp ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô; tri ân những thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần làm nên truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Các khách mời chia sẻ những câu chuyện, bài học kinh nghiệm trong chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: Vũ Linh

Phần tọa đàm có sự tham gia của Đại tá Đào Văn Chung, nguyên Phó trưởng phòng Dân quân tự vệ Quân khu Thủ đô, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Trung tá Đoàn Bình Minh, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường; ông Nguyễn Văn Khuê, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Phú Thượng; ông Nguyễn Đức Quang, Phó Bí thư Đoàn phường.

Các khách mời trao đổi về vai trò của lực lượng dân quân tự vệ trong lịch sử và nhiệm vụ hiện nay; những ký ức, bài học từ quá trình xây dựng, chiến đấu, bảo vệ quê hương; trách nhiệm của lực lượng quân sự cơ sở trong phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống thiên tai, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Đoàn viên, thanh niên và học sinh phường Phú Thượng giao lưu với các khách mời, tìm hiểu truyền thống và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Vũ Linh

Một nội dung đáng chú ý là hoạt động giao lưu trực tiếp giữa các khách mời với đoàn viên, thanh niên và học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn. Qua những câu hỏi về truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô, tinh thần “thế trận lòng dân”, thế hệ trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử, lắng nghe kinh nghiệm từ những người đi trước và nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục bồi đắp niềm tự hào, lòng yêu nước; góp phần lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô”, khơi dậy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn bình yên tại địa bàn dân cư.