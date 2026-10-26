Giáo dục truyền thống hiếu học, khoa bảng cho học sinh

Chương trình nhằm đưa lịch sử, văn hóa địa phương đến gần hơn với học sinh, góp phần bồi đắp niềm tự hào, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy giá trị văn hiến của vùng đất Kinh Bắc.

Học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám tham quan, nghe thuyết minh về truyền thống hiếu học khoa bảng Bắc Ninh.

Trưng bày giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật về truyền thống hiếu học, khoa bảng Bắc Ninh, được lựa chọn, sắp xếp và trưng bày theo ba chủ đề chính: Khái quát lịch sử khoa cử Việt Nam và truyền thống khoa bảng Bắc Ninh; các đặc trưng của khoa bảng Bắc Ninh qua làng khoa bảng, dòng họ và danh nhân tiêu biểu; phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng qua công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài và thành tích học tập hiện nay.

Bên cạnh tìm hiểu tư liệu trưng bày, học sinh còn được tham gia các hoạt động giáo dục trải nghiệm, tìm hiểu kiến thức về danh nhân, làng khoa bảng và lịch sử, văn hóa địa phương. Điểm nhấn là hoạt động thi tìm hiểu về "Trạng nguyên Kinh Bắc", góp phần tạo không khí học tập sinh động, khuyến khích học sinh chủ động khám phá và tiếp nhận kiến thức.

Truyền thống hiếu học, khoa bảng là một phần quan trọng trong bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc. Trưng bày hướng tới cách tiếp cận trực quan, dễ hiểu, khơi dậy niềm tự hào quê hương, tinh thần tự học và khát vọng vươn lên của học sinh. Việc Bảo tàng Bắc Ninh phối hợp với các nhà trường đưa di sản, tư liệu và những câu chuyện lịch sử vào hoạt động học tập là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đổi mới phương thức giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương.