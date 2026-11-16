Giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh Trường Thiếu sinh quân miền Trung

Học sinh Trường Thiếu sinh quân miền Trung dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: MỸ SEN

Tại đây, học sinh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tham quan, nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu các hiện vật, vũ khí chiến đấu và tư liệu quý về hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của quân và dân Khu 5.

Các em còn tham quan mô hình nhà sàn, vườn cây, ao cá Bác Hồ; trải nghiệm bếp Hoàng Cầm, hầm trú ẩn, mắc võng Trường Sơn, vận chuyển hàng bằng xe đạp thồ và bắn súng điện tử...

Học sinh xem phim tài liệu “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”. Ảnh: MỸ SEN

Trước đó, tối 13/11, Khoa Khoa học xã hội nhà trường tổ chức cho học sinh xem phim tài liệu “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”, giới thiệu khái quát về bảo tàng; đồng thời hướng dẫn các tập thể, cá nhân xây dựng sản phẩm học tập sau chuyến đi như: bài cảm nhận, tranh vẽ, sơ đồ tư duy, video... với chủ đề về Bác Hồ kính yêu, bảo tàng và lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Đây là hoạt động giáo dục có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, niềm tự hào về truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang Quân khu 5; qua đó khơi dậy ý thức học tập, rèn luyện và trách nhiệm của mỗi học sinh thiếu sinh quân.

Học sinh và cán bộ nhà trường chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TUẤN ANH

Hoạt động cũng là một trong những nội dung thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 (22/11/1946 - 22/11/2026).