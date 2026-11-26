Hoạt động đọc sách của học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội, TPHCM). Ảnh: TH.

Báo Giáo dục và Thời đại trao đổi với Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, về hành trình này.

PV: Là người từng trực tiếp giảng dạy, quản lý nhà trường và có nhiều năm công tác tại Sở GD&ĐT TPHCM, ông nhìn nhận như thế nào về hành trình phát triển của giáo dục thành phố?

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Ngai: Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi rất tự hào về những thành quả mà ngành Giáo dục TPHCM đạt được. Tôi từng trải qua những năm tháng giảng dạy trước ngày đất nước thống nhất và chứng kiến quá trình chuyển mình của giáo dục thành phố sau năm 1975. Đó là hành trình có nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng rất đáng tự hào.

Tôi nhớ những ngày đầu tiếp quản, trường lớp còn thiếu thốn, nhiều nơi phải tận dụng cơ sở vật chất cũ để tổ chức dạy học. Khi tham gia xây dựng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, ban điều hành lâm thời chỉ có 5 người, trường mượn một số phòng học của trường tiểu học và có khoảng 200-300 học sinh. Điều kiện còn nhiều hạn chế nhưng thầy cô đều đồng lòng, nỗ lực duy trì hoạt động dạy và học, chăm lo cho học sinh.

Có những giáo viên không ngại khó khăn, sẵn sàng phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu, phối hợp với gia đình vận động các em tiếp tục đến trường. Những việc làm ấy tuy bình dị nhưng thể hiện rõ trách nhiệm và tâm huyết của người thầy.

Từ thực tiễn đó nhìn đến hôm nay, tôi thấy giáo dục thành phố đã có bước phát triển rất lớn về mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ và phương thức tổ chức dạy học. Những thành quả này có được nhờ sự quan tâm, tầm nhìn của lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực của toàn ngành và đặc biệt là sự tận tụy của nhiều thế hệ nhà giáo.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Ngai. Ảnh: Thùy Linh

PV: TPHCM đang hướng đến mục tiêu xây dựng nền giáo dục hiện đại, chất lượng cao, tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế. Theo ông, đâu là những nền tảng quan trọng để thành phố hiện thực hóa mục tiêu này?

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Ngai: Theo tôi, TPHCM có nhiều lợi thế để tiếp tục phát triển giáo dục. Thành phố có truyền thống hiếu học, đội ngũ nhà giáo giàu kinh nghiệm, năng động và có tinh thần đổi mới. Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường giao lưu quốc tế và khả năng tiếp cận những thành tựu khoa học, công nghệ cũng tạo nhiều cơ hội thuận lợi.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững, thành phố cần tiếp tục quan tâm đồng bộ đến cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ, chương trình giáo dục và năng lực quản trị nhà trường. Tôi cho rằng, đầu tư cho giáo dục phải có tầm nhìn dài hạn, xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng địa bàn, từng cấp học.

Một ngôi trường hiện đại không đơn thuần được đánh giá qua quy mô hay trang thiết bị mà quan trọng hơn là chất lượng dạy học, năng lực của giáo viên và sự tiến bộ của học sinh. Vì vậy, người thầy cần được đặt ở vị trí quan trọng trong mọi chiến lược phát triển giáo dục. Giáo viên phải được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng thường xuyên, cập nhật kiến thức và phát huy năng lực sáng tạo.

Bên cạnh đó, TPHCM cần tiếp tục thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa các khu vực, bảo đảm học sinh ở những địa bàn còn khó khăn có cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng.

PV: Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong giáo dục. Ông kỳ vọng giáo dục TPHCM sẽ có những bước đột phá nào trong giai đoạn mới?

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Ngai: Tôi cho rằng chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo mở ra nhiều cơ hội để đổi mới hoạt động quản lý, dạy và học. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xác định công nghệ là phương tiện hỗ trợ, phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, chứ không phải chạy theo công nghệ.

TPHCM có điều kiện để tiếp tục đi đầu trong lĩnh vực này. Thành phố cần chú trọng nâng cao năng lực số cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh; đồng thời khuyến khích các trường khai thác học liệu số, đổi mới phương pháp giảng dạy và tạo môi trường để học sinh phát huy khả năng tự học, sáng tạo.

Dù công nghệ phát triển đến đâu, vai trò của người thầy vẫn không thể thay thế. Giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn hướng dẫn, định hướng, giáo dục nhân cách và đồng hành cùng học sinh. Người thầy phải thường xuyên học hỏi, cập nhật kiến thức, hiểu tâm lý và năng lực của từng em để lựa chọn phương pháp giáo dục phù hợp.

Bên cạnh chuyển đổi số, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, cũng cần được quan tâm đúng mức. Đây là công cụ giúp giáo viên, học sinh tiếp cận nguồn tri thức thế giới, mở rộng cơ hội học tập và làm việc trong môi trường quốc tế.

Đồng thời, việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cũng góp phần thực hiện Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045, theo Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động học tập tại Trường Tiểu học Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM). Ảnh: LT.

PV: Giáo dục không chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo mà còn góp phần hình thành nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Theo ông, TPHCM cần tiếp tục phát huy vai trò này như thế nào để xứng đáng với vị thế đầu tàu của cả nước?

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Ngai: Giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của một đô thị lớn như TPHCM. Muốn thành phố phát triển nhanh và bền vững cần có nguồn nhân lực chất lượng cao, không chỉ vững kiến thức chuyên môn mà còn có kỹ năng, tư duy sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng.

Theo tôi, nhà trường cần tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh. Đồng thời, cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu, tạo điều kiện để mỗi em phát huy sở trường và lựa chọn hướng phát triển phù hợp.

Giáo dục phổ thông cũng cần có sự kết nối chặt chẽ hơn với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và nhu cầu của xã hội. Qua đó, học sinh có thêm cơ hội định hướng nghề nghiệp, tiếp cận những lĩnh vực mới và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Tôi cho rằng, dù giáo dục đổi mới theo hướng nào thì những giá trị cốt lõi như đạo đức, nhân cách, trách nhiệm và tình yêu thương vẫn phải được giữ vững. Người thầy phải gương mẫu trong lời nói, hành động và cách ứng xử; gia đình, nhà trường và xã hội cần cùng phối hợp trong giáo dục học sinh.

Với nền tảng được xây dựng qua nhiều thế hệ, cùng sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và tinh thần đổi mới của đội ngũ nhà giáo, tôi tin tưởng giáo dục TPHCM sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới. Giáo dục không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập trước mắt mà còn góp phần tạo dựng nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp vào khát vọng xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.