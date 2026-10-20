Giáo dục tình yêu thương cho học trò nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

Chương trình 'Nụ cười của mẹ' của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi diễn ra tối ngày 20/10.

Với thông điệp nuôi dưỡng tình yêu thương từ những điều bình dị, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng tổ chức chương trình “Nụ cười của mẹ”, tạo không gian để học sinh bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn và sự thấu hiểu đối với những hy sinh thầm lặng của mẹ.

Chương trình tổ chức đúng dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 góp phần kết nối cha mẹ với con cái, lan tỏa những giá trị nhân văn và xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc.

Chương trình lan tỏa những giá trị nhân văn và xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc.

Ông Nguyễn Minh Quý, Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi cho hay, thực hiện Kế hoạch số 102/KH-THPTMĐC ngày 24/9/2026, nhà trường triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, khuyến khích học sinh thể hiện tình yêu thương bằng những hành động thiết thực. Qua đó, các em có cơ hội nhìn nhận sâu sắc hơn về vai trò của mẹ trong cuộc sống, học cách lắng nghe, sẻ chia và trân trọng tình cảm gia đình.

Kết nối yêu thương giữa phụ huynh và học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm “Một ngày của mẹ - Một ngày của con”. Học sinh được khuyến khích tự tay chuẩn bị bữa sáng, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa bằng hình ảnh, video gửi về Đoàn trường. Những công việc tưởng chừng quen thuộc giúp các em hiểu hơn về sự vất vả, trách nhiệm và tình yêu thương mà mẹ dành cho gia đình mỗi ngày.

Bức ảnh hạnh phúc của "mẹ và con" nhân "Ngày của mẹ".

Cùng với đó, cuộc thi ảnh “Mẹ qua ống kính của con” khơi gợi khả năng quan sát, sáng tạo và tình cảm của học sinh dành cho mẹ. Từ những bức chân dung đến khoảnh khắc đời thường, mỗi tác phẩm là một góc nhìn gần gũi, chân thực về người phụ nữ thân yêu. Nhà trường cũng khuyến khích học sinh chụp ảnh cùng mẹ, chia sẻ trên mạng xã hội như một cách thể hiện tình cảm và lan tỏa thông điệp yêu thương.

Với góc “Những điều con muốn nói”, học sinh có dịp gửi gắm những tâm sự, lời cảm ơn và điều còn ngại ngùng chưa thể nói trực tiếp với mẹ qua từng trang thư. Ban tổ chức lựa chọn những bức thư giàu cảm xúc để trao giải và giới thiệu trong chương trình “Nụ cười của mẹ”. Mỗi lá thư không chỉ thể hiện tình cảm của người con mà còn mở ra cơ hội đối thoại, giúp cha mẹ và con cái thêm thấu hiểu nhau, nhất là ở lứa tuổi THPT với nhiều thay đổi về tâm lý, cảm xúc.

Và giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn trên má mẹ.

Cuộc thi làm video “Nơi ký ức trở thành những thước phim vô giá” tiếp tục mang đến không gian sáng tạo để học sinh kể lại câu chuyện về cuộc đời, công việc và những khoảnh khắc thường ngày của mẹ. Những thước phim được xây dựng bằng góc nhìn của người con, kết hợp lời tâm sự và tri ân, góp phần lưu giữ ký ức gia đình.

Các tác phẩm chất lượng được đăng tải trên fanpage của nhà trường và Đoàn Thanh niên, giúp thông điệp yêu thương lan tỏa rộng rãi hơn.

Sự hưởng ứng tích cực của học sinh đã tạo nên sức lan tỏa cho chương trình. Ban tổ chức nhận được hàng trăm bức thư, gần 100 video clip và hàng nghìn bức ảnh tham gia triển lãm. Mỗi sản phẩm mang một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu thương, lòng biết ơn và mong muốn dành nhiều hơn sự quan tâm cho mẹ.

Lời yêu thương được trao gửi, nụ cười của mẹ đã nở trên môi.

Thông qua chương trình, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi khẳng định vai trò của giáo dục không chỉ nằm ở việc truyền đạt kiến thức mà còn ở quá trình hình thành nhân cách, bồi dưỡng cảm xúc và những giá trị sống tốt đẹp cho học sinh.

Những hoạt động gần gũi giúp các em thực hành lòng biết ơn, rèn kỹ năng lắng nghe, chia sẻ, đồng thời nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân với gia đình.

Khi gia đình trở thành điểm tựa yêu thương, nhà trường là nơi đồng hành và định hướng, học sinh sẽ có thêm điều kiện phát triển hài hòa cả tri thức lẫn tâm hồn.

Xây dựng trường học hạnh phúc bắt đầu từ việc nuôi dưỡng những mối quan hệ tích cực giữa thầy cô, học sinh và phụ huynh. Khi gia đình trở thành điểm tựa yêu thương, nhà trường là nơi đồng hành và định hướng, học sinh sẽ có thêm điều kiện phát triển hài hòa cả tri thức lẫn tâm hồn.

Chương trình “Nụ cười của mẹ” vì thế không chỉ là dịp tôn vinh tình mẫu tử mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc: Hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ một lời hỏi han, một việc làm nhỏ hay sự quan tâm chân thành của mỗi thành viên trong gia đình. Khi người mẹ cảm nhận được tình yêu thương, sự sẻ chia từ con cái, nụ cười sẽ trở thành sợi dây gắn kết các thành viên, góp phần vun đắp mái ấm bình yên và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng học đường.