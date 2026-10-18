Giáo dục theo nhu cầu: Tôn trọng lựa chọn, chú trọng chất lượng

Lấy học sinh làm trung tâm

Mỗi học sinh có sở thích, khả năng và nhịp độ học tập khác nhau. Có em yêu thích nghệ thuật, có em muốn khám phá khoa học, trong khi những em khác cần được hỗ trợ kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

Đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo môi trường học tập tích cực cho học sinh tiểu học. Ảnh minh họa

Vì vậy, khi xây dựng hoạt động giáo dục, nhà trường cần xác định rõ học sinh cần gì, thay vì bắt đầu từ những chương trình sẵn có.

Khảo sát nhu cầu là bước cần thiết, nhưng cách khảo sát cũng phải phù hợp. Với học sinh nhỏ tuổi, giáo viên có thể tìm hiểu thông qua quan sát, trò chuyện và trao đổi với gia đình.

Với học sinh lớn hơn, cần tạo điều kiện để các em trực tiếp nêu nguyện vọng, lựa chọn nội dung phù hợp với khả năng của mình.

Một chương trình có ý nghĩa phải giúp học sinh tìm thấy niềm vui và nhận ra sự tiến bộ. Chẳng hạn, hoạt động đọc sách có thể khuyến khích các em kể lại câu chuyện bằng cách riêng; hoạt động khoa học có thể bắt đầu từ những câu hỏi trong đời sống. Giá trị giáo dục nằm ở quá trình tham gia, suy nghĩ và thực hành.

Bởi vậy, không nên đánh giá chất lượng bằng số lượng câu lạc bộ, quy mô tổ chức hay những sản phẩm trưng bày đẹp mắt, mà cần quan tâm học sinh có được tham gia thực chất hay không, có mạnh dạn đặt câu hỏi, biết hợp tác và vận dụng điều đã học vào những tình huống cụ thể hay không?

Công khai thông tin, bảo đảm sự tự nguyện

Để gia đình đưa ra lựa chọn phù hợp, thông tin về chương trình cần được trình bày dễ hiểu. Mục tiêu, nội dung, thời gian, người phụ trách, điều kiện tham gia và chi phí nếu có cần được làm rõ ngay từ đầu. Phụ huynh cũng cần biết đầu mối tiếp nhận phản ánh trong quá trình thực hiện.

Sự tự nguyện phải được thể hiện trong cách tổ chức hằng ngày. Học sinh cần có cơ hội tìm hiểu trước khi đăng ký, được trao đổi khi hoạt động không phù hợp và không cảm thấy việc từ chối sẽ khiến mình bị đánh giá khác với bạn bè. Nhà trường cần tạo môi trường để mỗi lựa chọn đều được tôn trọng.

Về phía gia đình, việc đăng ký nên dựa trên hứng thú và sức khỏe của con. Một lịch hoạt động dày đặc có thể làm giảm thời gian nghỉ ngơi, vui chơi và trò chuyện cùng người thân.

Thay vì lựa chọn nhiều chương trình cùng lúc, phụ huynh có thể cùng con xác định một vài hoạt động phù hợp, theo dõi trải nghiệm rồi điều chỉnh.

Chuẩn bị nguồn lực, theo dõi hiệu quả

Chất lượng hoạt động phụ thuộc nhiều vào người tổ chức. Giáo viên cần thời gian chuẩn bị, học liệu phù hợp và phương pháp hướng dẫn linh hoạt. Khi phối hợp với đơn vị bên ngoài, nhà trường cần làm rõ trách nhiệm chuyên môn, cách quản lý học sinh và phương án xử lý tình huống phát sinh.

Điều kiện cơ sở vật chất cũng cần được cân nhắc trước khi triển khai. Những hoạt động vượt quá khả năng bảo đảm của trường nên được điều chỉnh về quy mô hoặc hình thức. Một chương trình vừa sức, được chuẩn bị kỹ và duy trì đều đặn có thể mang lại hiệu quả thiết thực hơn việc mở rộng vội vàng.

Sau mỗi giai đoạn, nhà trường cần lắng nghe phản hồi của học sinh, gia đình và giáo viên. Kết quả đánh giá phải giúp điều chỉnh chương trình, để cơ hội học tập thêm thực sự phục vụ sự trưởng thành của từng em.