Giáo dục thể chất song hành cùng tri thức

Trường THPT Hoàng Quốc Việt, phường Âu Lâu xác định chương trình môn học Giáo dục thể chất đảm bảo cung cấp kiến thức, kỹ năng và duy trì thói quen tập luyện thể thao thường xuyên cho học sinh. Do đó, các giờ học Giáo dục thể chất chính khóa ở trường được giảng dạy và thực hiện nghiêm, bảo đảm dạy đúng và dạy đủ 2 tiết/tuần. Nhà trường đã xây dựng khu nhà đa năng, sân cỏ rộng 1.900 m².

Nhiều nội dung tập luyện các môn đá cầu, bóng chuyền, bóng đá; đặc biệt là những môn thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố cũng được lồng ghép đưa vào các giờ học ngoại khóa tạo sân chơi thể thao sôi nổi cho học sinh toàn trường, thúc đẩy phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Em Nguyễn Quỳnh Mai, lớp 10A3, Trường THPT Hoàng Quốc Việt chia sẻ: “Trong giờ thể dục, em cùng các bạn được tham gia chơi bóng chuyền và học thêm nhiều kỹ thuật bổ ích. Nhờ thường xuyên rèn luyện thể thao giúp em khỏe mạnh, có tinh thần thoải mái và học tập tốt hơn”.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức nhiều giải thể thao vào dịp kỷ niệm ngày lễ lớn như: Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)… để giáo viên, học sinh giao lưu, nâng cao sức khỏe đồng thời khuyến khích mọi người lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp tập luyện thường xuyên, nâng cao sức khỏe…

Thầy giáo Nguyễn Văn Lịch - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Quốc Việt cho biết: “Để nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất, Ban Giám hiệu nhà trường khuyến khích giáo viên chủ động đổi mới phương pháp dạy học, linh hoạt theo điều kiện cơ sở vật chất. Qua đó, nâng cao hiệu quả mỗi giờ học, giúp học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng vận động và từng bước hình thành thói quen rèn luyện thể dục, thể thao thường xuyên”.

Còn đối với Trường THPT Nguyễn Huệ, phường Yên Bái đã đổi mới các bài thể dục giữa giờ bằng bài đồng diễn dân vũ, múa võ, tạo không khí sôi nổi, khuyến khích học sinh vận động mỗi ngày. Đồng thời, thành lập các câu lạc bộ thể thao, mở thêm sân chơi rèn luyện, giao lưu cho học sinh sau giờ học.

Thầy giáo Trần Việt Dũng - Trường THPT Nguyễn Huệ cho biết: "Việc rèn luyện thể dục, thể thao không chỉ nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất mà góp phần rèn luyện ý chí, kỷ luật, tạo lối sống lành mạnh cho học sinh".

Trường đã đầu tư các trang thiết bị, mở rộng sân, bãi tập phục vụ cho giờ học Giáo dục thể chất; duy trì hiệu quả câu lạc bộ thể thao và khuyến khích mỗi học sinh lựa chọn một môn thể thao phù hợp tham gia tập luyện.

Hiện, toàn tỉnh có trên 650 trường phổ thông cơ bản được đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đặc biệt, có trên 168 nhà đa năng, hơn 3.000 sân chơi, bãi tập.

Trên nền tảng cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện, tỉnh định hướng phát triển Giáo dục thể chất theo quan điểm “phát triển toàn diện, bền vững, lấy sức khỏe và sự phát triển hài hòa của học sinh làm trung tâm, góp phần kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh”.

Giáo dục thể chấtsong hành với tri thức đã tạo nên môi trường học tập hiện đại, hấp dẫn học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao thể lực, bồi đắp ý chí, chuẩn bị hành trang vững chắc cho thế hệ trẻ Lào Cai xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp trong tương lai.