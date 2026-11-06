Giáo dục thanh thiếu niên 'hư' qua hoạt động chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ

Thanh thiếu niên tham gia vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Tân Việt. Ảnh: CAHP

Sáng 6/11, Công an xã Hà Bắc tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho 5 thanh, thiếu niên dưới 18 tuổi có hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời cho các em tham gia dọn vệ sinh khuôn viên, chỉnh trang các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Việt.

Trong số này, T.H.D. và L.N.G.H. đã bị Tòa án xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”, đang chờ chấp hành án phạt tù.

Hoạt động được triển khai gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 26/10/2026 của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng về các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, thanh thiếu niên và người thất nghiệp.

Thực hiện chỉ thị, UBND xã và Công an xã Hà Bắc đã rà soát, lập danh sách các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, học sinh bỏ học, thường xuyên tụ tập trên địa bàn để quản lý, giáo dục. Cùng với tuyên truyền, nhắc nhở, Công an xã phối hợp định hướng, tư vấn, hỗ trợ việc làm, giúp các em ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm.

Trong tháng 11/2026, Công an xã Hà Bắc cũng phối hợp với các trường THCS, THPT triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông khu vực trường học.

Các nội dung trọng tâm gồm kiểm tra, ngăn chặn việc học sinh mang đồ vật nguy hiểm, đồ chơi bạo lực đến trường; xử lý trường hợp điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi; ngăn ngừa tình trạng tụ tập, lôi kéo học sinh trước cổng trường.

Thời gian tới, UBND xã và Công an xã Hà Bắc sẽ tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Chỉ thị số 17, định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình để kịp thời có biện pháp giáo dục, hỗ trợ các trường hợp có biểu hiện vi phạm; đồng thời biểu dương, khen thưởng học sinh có tiến bộ rõ rệt.