Giáo dục STEM: Không phòng riêng, không mua sắm đồng loạt, không thêm hồ sơ

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 86/2026/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trong giáo dục phổ thông (STEM).

Bộ GD&ĐT không bắt buộc trường học phải có phòng STEM riêng hoặc mua sắm thiết bị đồng loạt. Ảnh: VGP News

Theo quy định, giáo dục STEM là phương thức tổ chức dạy học và giáo dục tích hợp, trong đó học sinh vận dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để giải quyết các vấn đề thực tiễn thông qua hoạt động khám phá, trải nghiệm, thiết kế và chế tạo. Qua đó, hoạt động STEM góp phần phát triển phẩm chất, năng lực, năng lực số, đổi mới sáng tạo và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Thông tư xác định, STEM không phải là 1 môn học mới và không làm phát sinh môn học hoặc hoạt động giáo dục bắt buộc. Việc tổ chức STEM cũng không làm tăng thời lượng học tập bắt buộc, không phát sinh đầu điểm, hồ sơ, sổ sách riêng đối với giáo viên và học sinh.

Nội dung STEM được tích hợp vào kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy, thay vì yêu cầu xây dựng một kế hoạch riêng về STEM.

Giáo dục STEM được tổ chức theo 3 hình thức, gồm: bài học STEM; hoạt động trải nghiệm STEM; hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của học sinh. Trong đó, hoạt động trải nghiệm theo nhu cầu của người học được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

Nội dung STEM có thể được triển khai thông qua các hoạt động khám phá khoa học, thiết kế kỹ thuật; đồng thời khuyến khích tiếp cận phù hợp với lập trình, robot, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và tích hợp các yếu tố nghệ thuật, nhân văn theo hướng STEAM.

Hoạt động cũng có thể được tổ chức ngoài nhà trường tại cơ sở sản xuất, trường đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng và những địa điểm phù hợp khác, với yêu cầu bảo đảm mục tiêu giáo dục và an toàn cho học sinh.

Đáng chú ý, Thông tư không bắt buộc cơ sở giáo dục phải có phòng STEM riêng hoặc phải đầu tư 1 danh mục thiết bị riêng mới được tổ chức hoạt động STEM. Các trường được yêu cầu khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có.

Việc trang bị thiết bị STEM được thực hiện theo lộ trình, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế. Danh mục thiết bị STEM ban hành kèm theo Thông tư là danh mục khung mang tính định hướng, không phải danh mục thiết bị dạy học tối thiểu, không phải tiêu chuẩn hay định mức bắt buộc và không yêu cầu các trường phải trang bị đồng thời, đầy đủ.

Việc mua sắm, quản lý và sử dụng thiết bị phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí và đúng quy định.

Thông tư cũng khuyến khích nhà trường kết nối với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng để tổ chức hoạt động STEM.

Tuy nhiên, trường học không phải có đầy đủ các thành phần của 1 hệ sinh thái STEM mới được triển khai hoạt động.

Việc tổ chức ngày hội, cuộc thi hoặc giao lưu STEM cũng không phải điều kiện bắt buộc. Đặc biệt, nhà trường không được lấy số lượng sản phẩm, dự án hoặc giải thưởng STEM làm tiêu chí thi đua bắt buộc.

Bên cạnh đó, việc thống kê, theo dõi hoạt động STEM được thực hiện trong chế độ báo cáo hiện hành, không phát sinh báo cáo riêng về giáo dục STEM.