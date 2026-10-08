Giáo dục STEM không phải môn học mới, không bắt buộc có phòng riêng

Không phải môn học mới, không tăng áp lực

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 86/2026/TT-BGDĐT, quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trong giáo dục phổ thông (STEM).

Học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (Hà Nội) tham gia hoạt động STEM.

Thông tư nhằm cụ thể hóa Luật Giáo dục và các chủ trương về đổi mới giáo dục, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tạo cơ sở thống nhất để các trường tổ chức giáo dục STEM.

Theo quy định mới, giáo dục STEM là phương pháp tổ chức dạy học và giáo dục tích hợp, giúp học sinh vận dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Qua đó, các em được phát triển phẩm chất, năng lực, năng lực số, khả năng đổi mới sáng tạo và định hướng nghề nghiệp.

Việc triển khai không làm phát sinh môn học hoặc hoạt động giáo dục bắt buộc, không tăng thời lượng học tập bắt buộc, đầu điểm, hồ sơ hay sổ sách riêng; đồng thời không gây áp lực, quá tải cho học sinh và giáo viên.

Nội dung STEM được tích hợp vào kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục và kế hoạch bài dạy. Các trường không phải xây dựng kế hoạch riêng về giáo dục STEM.

Có ba hình thức tổ chức gồm bài học STEM, hoạt động trải nghiệm STEM và hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật của học sinh. Hoạt động trải nghiệm theo nhu cầu người học được thực hiện trên cơ sở tự nguyện.

Nội dung được triển khai thông qua khám phá khoa học, thiết kế kỹ thuật; khuyến khích tiếp cận phù hợp với lập trình, robot, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), đồng thời tích hợp các yếu tố nghệ thuật, nhân văn theo hướng STEAM.

Ngoài lớp học, hoạt động STEM có thể được tổ chức tại cơ sở sản xuất, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, bảo tàng và các địa điểm phù hợp khác, nhưng phải bảo đảm mục tiêu giáo dục, an toàn và các điều kiện theo quy định.

Không bắt buộc phòng STEM, không mua thiết bị đồng loạt

Thông tư yêu cầu các cơ sở giáo dục khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có. Trường học không bắt buộc phải có phòng STEM riêng hoặc đầu tư một danh mục thiết bị riêng mới được tổ chức giáo dục STEM.

Việc sử dụng AI trong hoạt động STEM phải bảo đảm an toàn, có trách nhiệm, minh bạch, trung thực và phù hợp với lứa tuổi. Học sinh phải kiểm chứng thông tin và chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình; giáo viên chịu trách nhiệm chuyên môn đối với nội dung có sự hỗ trợ của AI.

Thiết bị được trang bị theo lộ trình phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế, từ khai thác thiết bị, vật liệu hiện có đến bổ sung thiết bị và tổ chức STEM chuyên sâu.

Danh mục thiết bị STEM kèm theo Thông tư là danh mục khung định hướng, không phải danh mục thiết bị dạy học tối thiểu, tiêu chuẩn hay định mức. Các trường không bắt buộc phải trang bị đồng thời, đầy đủ danh mục này.

Việc mua sắm, quản lý và sử dụng thiết bị phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí và tuân thủ quy định pháp luật.

Thông tư khuyến khích nhà trường kết nối với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, các trường không phải có đầy đủ các thành phần của một hệ sinh thái STEM mới được tổ chức hoạt động.

Ngày hội, cuộc thi hoặc hoạt động giao lưu STEM không phải điều kiện bắt buộc. Số lượng sản phẩm, dự án hoặc giải thưởng cũng không được sử dụng làm tiêu chí thi đua bắt buộc.

Việc thống kê, theo dõi hoạt động STEM được thực hiện trong chế độ báo cáo hiện hành, không phát sinh báo cáo riêng về giáo dục STEM.