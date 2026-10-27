Giáo dục phòng chống bệnh dại cho 65.000 học sinh

Nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh dại từ thế hệ trẻ, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh và các trường học tại Tây Ninh và Đồng Tháp đã phối hợp với Boehringer Ingelheim Việt Nam tiếp tục triển khai sáng kiến trách nhiệm xã hội “Đẩy lùi bệnh dại” (STOP Rabies) trong năm 2026, với các hoạt động giáo dục tại hai tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp. Chương trình đặt mục tiêu tiếp cận hơn 65.000 học sinh tiểu học và trung học cơ sở, đồng thời đào tạo 240 giáo viên và nhân viên y tế trường học.

Giáo dục học đường là nền tảng nâng cao nhận thức phòng chống bệnh dại

Năm 2025, chương trình đã đạt mục tiêu nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh dại cho 30.000 học sinh và đào tạo 119 giáo viên, nhân viên y tế tại 58 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Các đội trình bày ý tưởng truyền đạt kiến thức phòng chống bệnh dại cho học sinh.

Tiếp nối kết quả đạt được, năm 2026, chương trình mở rộng sang Đồng Tháp, đồng thời tiếp tục triển khai tại Tây Ninh. Tại Tây Ninh, dự kiến sẽ có 30.000 học sinh được tham gia và 116 giáo viên, nhân viên y tế trường học được đào tạo. Tại Đồng Tháp, dự kiến có 35.000 học sinh được tham gia và 124 giáo viên, nhân viên y tế trường học được đào tạo. Tổng cộng, sẽ có hơn 65.000 học sinh có cơ hội tiếp cận kiến thức phòng chống bệnh dại, với sự hỗ trợ của đội ngũ 240 nhân sự được trang bị kiến thức thực tiễn để triển khai hoạt động giáo dục tại địa phương.

Bên cạnh việc đào tạo giáo viên và nhân viên y tế để truyền đạt kiến thức phòng bệnh, chương trình còn lồng ghép nội dung này vào hoạt động học tập thông qua các tài liệu phù hợp với lứa tuổi, như truyện, tờ thông tin và bài tập thực hành. Qua đó, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức để chủ động bảo vệ bản thân mà còn có thể chia sẻ những điều đã học với gia đình, góp phần lan tỏa nhận thức phòng chống bệnh dại trong cộng đồng.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Chương trình áp dụng mô hình “Train-the-Trainer”, theo đó giáo viên và nhân viên y tế được trang bị kiến thức nền tảng, kỹ năng truyền thông để tiếp tục hướng dẫn học sinh nhận biết nguy cơ và thực hành các biện pháp phòng bệnh. Song song đó, các tài liệu giáo dục được thiết kế phù hợp với từng nhóm tuổi, giúp học sinh tiếp nhận kiến thức qua những hình thức gần gũi, dễ hiểu và có thể vận dụng vào cuộc sống hằng ngày.

Việc đưa kiến thức thực tiễn về phòng chống bệnh dại vào môi trường học đường còn tạo điều kiện để thông tin được chia sẻ từ trường học đến gia đình. Khi hiểu cách phòng tránh tiếp xúc nguy hiểm với động vật, nhận biết tình huống phơi nhiễm và tìm kiếm hỗ trợ y tế kịp thời, học sinh có thể trở thành cầu nối giúp người thân chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe.

Chung tay hướng đến một Việt Nam không còn bệnh dại

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây ra, lây từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn, vết cào hoặc khi nước bọt của động vật mắc bệnh tiếp xúc với vùng da tổn thương hay niêm mạc. Khi các triệu chứng lâm sàng xuất hiện, bệnh chắc chắn gây tử vong. Tuy nhiên, nguy cơ mắc bệnh có thể được giảm thiểu đáng kể thông qua tiêm phòng cho chó, mèo, kiểm soát nguồn lây trên động vật và xử trí dự phòng kịp thời sau phơi nhiễm.

Làm bài tập theo nhóm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh dại gây ra khoảng 59.000 ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm. WHO khuyến nghị duy trì tỷ lệ tiêm phòng cho chó ở mức tối thiểu 70% tại các khu vực có nguy cơ nhằm ngăn chặn sự lây truyền virus dại trong quần thể động vật và giảm nguy cơ lây nhiễm sang người.

Tại Việt Nam, bệnh dại vẫn là thách thức đối với sức khỏe cộng đồng dù công tác phòng chống đã đạt được nhiều kết quả. Trong giai đoạn 2022-2025, cả nước ghi nhận hơn 90.000 trường hợp bị chó, mèo cắn hoặc cào và 323 ca tử vong do bệnh dại, tương đương trung bình 80,75 ca mỗi năm, cao hơn 8,8% so với mức bình quân 74,2 ca/năm trong giai đoạn 2017-2021. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 54 ca tử vong do bệnh dại tại 21/34 tỉnh, thành phố.

Với vai trò là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe động vật, Boehringer Ingelheim Việt Nam tiếp tục đóng góp vào nỗ lực phòng chống bệnh dại thông qua sáng kiến STOP Rabies. Bằng việc kết nối chuyên môn, giáo dục học đường và sự tham gia của các đối tác tại địa phương, chương trình hướng đến nâng cao hiểu biết về phòng bệnh cho thế hệ trẻ, đồng thời khuyến khích các gia đình và cộng đồng chủ động thực hiện những biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Thông qua STOP Rabies, Boehringer Ingelheim Việt Nam tiếp tục thúc đẩy cách tiếp cận phòng chống bệnh dại gắn kết sức khỏe động vật, sức khỏe con người và sự tham gia của cộng đồng. Đây cũng là một phần trong nỗ lực dài hạn của doanh nghiệp nhằm đóng góp vào mục tiêu loại trừ bệnh dại và các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu đến năm 2030.