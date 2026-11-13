Giáo dục phổ thông ở An Giang còn khó khăn về nhân lực và cơ sở vật chất

Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều 13/11, Đoàn giám sát số 401 của Ban Bí thư về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Rạch Giá, xã Châu Thành và các trường học trên địa bàn tỉnh về chuyên đề công tác giáo dục phổ thông.

Đoàn do Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương Hà Dũng Hải làm trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá Mai Hoàng Khởi.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Rạch Giá cho biết, năm học 2026 - 2027, địa phương có 23 trường công lập với 828 lớp, 32.673 học sinh. Từ năm 2023 đến năm 2026, địa phương xây mới 69 phòng học, 4 khu hiệu bộ, 7 phòng bộ môn, 3 phòng chức năng và 1 nhà đa năng; xóa bỏ 8 phòng học tạm, nâng tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp đạt 91,5%. Đến năm học 2026 - 2027, 100% trường công lập trực thuộc phường được trang bị thiết bị dạy học tối thiểu theo lộ trình.

Tuy nhiên, gia tăng dân số cơ học khiến một số trường khu vực trung tâm có sĩ số vượt định mức, trong khi quỹ đất mở rộng hạn chế. Đội ngũ giáo dục còn thiếu 173 biên chế so với định mức, ảnh hưởng đến việc bố trí giáo viên ở một số môn học.

Đại diện các trường THPT nêu khó khăn trong thực tiễn công tác giáo dục tại đơn vị.

Tại xã Châu Thành, địa phương hiện có 5 trường công lập với 11 phân hiệu, gồm 1 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở; tổng số 272 lớp với 9.227 trẻ em, học sinh. Bên cạnh những kết quả trong sắp xếp mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục và chuyển đổi số, địa phương cũng gặp khó khăn về phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị và nguồn lực đầu tư.

Các trường phản ánh một số công trình xuống cấp chưa được sửa chữa kịp thời; việc đầu tư không gian thực hành STEM/STEAM còn hạn chế về kinh phí. Đội ngũ giáo viên thiếu so với nhu cầu, việc bố trí, phân công giảng dạy một số môn học còn khó khăn. Bên cạnh đó, các vấn đề về tích hợp môn học, nội dung sách giáo khoa và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cũng được nêu tại buổi làm việc.

Trưởng đoàn Giám sát Hà Dũng Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương Hà Dũng Hải ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các địa phương và nhà trường; đánh giá cao những thông tin thực tiễn, cách làm và kinh nghiệm đổi mới được chia sẻ.

Ông Hà Dũng Hải cho rằng, những ý kiến từ cơ sở giúp đoàn nhận diện rõ hơn khó khăn, vướng mắc trong quản lý giáo dục khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là các vấn đề về biên chế, đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Đây là cơ sở để đoàn tổng hợp, hoàn thiện báo cáo trình Ban Bí thư, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo về giáo dục và đào tạo trong thời gian tới.