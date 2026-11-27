Tại Phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục năm 2026 chiều 27/11, các đại biểu đã tham luận và thảo luận sôi nổi về nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, như: Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 và sách giáo khoa (SGK); đổi mới đào tạo nguồn nhân lực cho các công nghệ chiến lược; mô hình trường nghề gắn kết với doanh nghiệp; để Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới...

Đào tạo các "chuyên gia giáo dục"

GS.TS Phạm Hồng Quang, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đại học, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho rằng, việc triển khai Chương trình GDPT 2018 đã tạo ra những chuyển biến trong đổi mới giáo dục Việt Nam, đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).

GS.TS Phạm Hồng Quang thảo luận tại hội thảo.

Trên cơ sở phân tích những vấn đề quản lý nổi bật từ thực tiễn triển khai chương trình, ông chỉ ra những hạn chế trong tổ chức thực hiện, sự thiếu đồng bộ giữa đổi mới chương trình với phương pháp dạy học và đánh giá, cũng như những thách thức trong xây dựng môi trường giáo dục đáp ứng yêu cầu mới.

Đề xuất một số việc cần làm ngay trong giai đoạn 2027 - 2030, GS.TS Phạm Hồng Quang cho rằng, đầu tiên cần khởi động chương trình GDPT mới, SGK mới (do thúc đẩy của đổi mới sáng tạo và công nghệ, hội nhập và AI xuất hiện).

Bên cạnh đó, cần tập trung nghiên cứu về đo lường và đánh giá theo hướng mới. "Thời gian qua chúng ta đang đầu tư nhiều công sức để "đo phần nổi" (kiến thức, kỹ năng), nhưng chưa quan tâm đúng mức đến "phần chìm" (động lực, cảm xúc, thái độ, trách nhiệm và hệ giá trị) của sự phát triển con người. Năng lực này cần chuyển hóa vào giáo viên" - ông nêu quan điểm.

Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp khi bàn về đổi mới đánh giá chất lượng giáo dục theo mục tiêu phát triển toàn diện con người. Trước mắt, cải tiến cách thi (ra đề tích hợp) sẽ thúc đẩy dạy học tích hợp (do thực tiễn yêu cầu). Xây dựng chuẩn trình độ lớp 5, lớp 7 và 9; xác nhận tốt nghiệp THPT.

TS. Phan Thị Thuỳ Linh tham luận tại hội thảo.

Đồng thời, vấn đề chiến lược nền tảng, lâu dài là cần thay đổi chương trình đào tạo giáo viên và chương trình bồi dưỡng từ các trường sư phạm với mục tiêu đào tạo "chuyên gia giáo dục". Ba nội dung trọng tâm cần bồi dưỡng: Phát triển chương trình giáo dục; khoa học đo lường và đánh giá; khoa học quản trị hiện đại và năng lực tiếp cận người học.

Học sinh có thêm cơ hội sử dụng tiếng Anh, giáo viên đủ năng lực hỗ trợ

TS. Phan Thị Thuỳ Linh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội dẫn Nghị quyết số 71-NQ/TW và Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 2371/QĐ-TTg xác lập chủ trương từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Trong đó, yêu cầu đặt ra là chuyển định hướng đó thành những thay đổi có thể nhận diện trong đời sống giáo dục: Học sinh có thêm cơ hội sử dụng tiếng Anh, giáo viên đủ năng lực hỗ trợ và nhà trường duy trì được chất lượng triển khai.

Theo bà, cần phân biệt ba phương diện: Dạy môn Tiếng Anh; sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động giáo dục; dạy một số nội dung hoặc môn học bằng tiếng Anh. Các phương diện này hỗ trợ nhau, nhưng không phải những bậc cao - thấp bắt buộc mọi nhà trường phải đi qua theo cùng một cách.

"Năng lực giao tiếp hằng ngày và năng lực dùng tiếng Anh để học tập có những yêu cầu khác nhau. Một học sinh trao đổi tự tin vẫn có thể gặp khó khi đọc văn bản khoa học, giải thích quan hệ nguyên nhân hoặc trình bày lập luận. Tương tự, giáo viên có trình độ ngoại ngữ tốt vẫn cần phương pháp giúp học sinh vượt qua khó khăn ngôn ngữ để hiểu nội dung môn học", đại biểu nhận định.

Do đó, theo bà, dạy môn học bằng tiếng Anh phải đồng thời quan tâm hai yêu cầu: Kiến thức môn học được lĩnh hội đến đâu và người học được hỗ trợ ngôn ngữ như thế nào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt tham luận tại hội thảo.

Nêu kinh nghiệm của Singapore và Malaysia trong lĩnh vực này, TS. Phan Thị Thuỳ Linh cho rằng, giá trị đối với Việt Nam nằm ở cách gắn chương trình, đội ngũ, học liệu, nguồn lực và đánh giá với điều kiện của từng nhóm người học.

"Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học cần được thể hiện bằng năng lực sử dụng thực chất và cơ hội học tập được mở rộng. Một lộ trình có trách nhiệm phải bảo đảm chất lượng ở nơi triển khai, đồng thời tạo điều kiện để những cơ sở còn khó khăn tiến lên. Đó là cơ sở để chủ trương trở thành năng lực của nhà trường và lợi ích bền vững của người học", bà bổ sung.

Lãnh đạo địa phương trực tiếp kiểm tra, giao rõ trách nhiệm, xử lý vướng mắc

Cũng tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt chia sẻ kinh nghiệm của Điện Biên trong triển khai 15 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại 15 xã biên giới.

Theo ông, Điện Biên có đường biên giới với Lào và Trung Quốc. Tại 15 xã biên giới, toàn tỉnh có 94 điểm trường với khoảng 48.039 học sinh, trong đó khoảng 95% là học sinh dân tộc thiểu số. Địa hình chia cắt, dân cư phân tán, một số tuyến đường đến trường có thể bị gián đoạn trong mùa mưa. Với nhiều gia đình, việc bảo đảm chỗ ăn, ở và chăm sóc tại trường là điều kiện để con em duy trì việc học. Việc đầu tư 15 trường cũng gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nguồn nhân lực tại chỗ và góp phần củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên.

Quang cảnh hội thảo.

Điện Biên khảo sát địa điểm xây dựng trường tại xã Si Pa Phìn từ đầu tháng 7/2025. Ngày 18/7/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1703-TB/TU thống nhất chủ trương đầu tư. Cuối tháng 7/2025, trường được khởi công với sự tham dự của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ngày 31/1/2026, trường được khánh thành và đưa vào hoạt động. Đây là công trình đầu tiên của chương trình và là nơi tỉnh rút kinh nghiệm về cả tổ chức xây dựng lẫn vận hành nội trú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nêu 4 kinh nghiệm trong lĩnh vực này: Lãnh đạo địa phương trực tiếp kiểm tra hiện trường, giao rõ trách nhiệm cho từng đơn vị và xác định thời hạn xử lý từng vướng mắc; chuẩn bị điều kiện vận hành ngay trong quá trình đầu tư; xác định sớm nhu cầu học sinh, cơ cấu đội ngũ, phương án bếp ăn và kinh phí giúp các trường chủ động đón học sinh khi đủ điều kiện.

Phối hợp ngân sách Trung ương với nguồn lực địa phương, sự hỗ trợ của địa phương bạn và sự tham gia của nhân dân theo đúng quy định. "Tổ chức mạng lưới trường lớp phù hợp với nhu cầu học tập, sinh hoạt, lứa tuổi và điều kiện đi lại của học sinh. Ở địa bàn dân cư phân tán, nhà trường cần giữ liên hệ thường xuyên với gia đình, bản làng và chính quyền xã", ông thông tin.