Giáo dục pháp luật, vận động tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Lực lượng chức năng phối hợp điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình rước xá lợi Phật từ chùa Quán Sứ (Hà Nội) về tỉnh Hà Nam, ngày 17/5/2025. Ảnh tư liệu, minh họa: Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Sáng 16/10, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an phối hợp với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp số 1830 ngày 12/5/2023 về tăng cường công tác giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và vận động tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026; ký kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026 - 2030. Đây là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn gắn với giáo lý Phật giáo thuyết pháp, giảng dạy, răn dạy cho các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo, tín đồ tôn giáo - tín ngưỡng và các phật tử với thông điệp "từ bi, chia sẻ yêu thương, ứng xử văn hóa và tuân thủ nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không vi phạm ngũ giới của người phật tử".

Theo chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2030, Cục Cảnh sát giao thông và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kế hoạch phối hợp nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tăng, ni, phật tử trong công tác giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, nhân văn, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm giảm tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân.

Cụ thể, hai bên phối hợp phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền thông điệp bảo đảm an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn gắn với giáo lý Phật giáo về triết lý nhân sinh, luật nhân quả, trách nhiệm với cộng đồng, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho tăng ni, phật tử, nhân dân khi đến các cơ sở phật giáo, thờ tự hoặc tham gia các hoạt động của Giáo hội Phật giáo; phối hợp khảo sát, rà soát, kiến nghị khắc phục các bất cập về tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông tại các khu vực cơ sở thờ tự Phật giáo; xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông các lễ hội, sự kiện Phật giáo lớn; tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông, phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông.

Đồng thời, hai bên phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho tăng ni, phật tử làm công tác hoằng pháp, giáo dục Phật giáo chuyên đề giáo dục pháp luật trật tự, an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Cài đặt và triển khai các phần mềm thi luật giao thông đường bộ, video clip hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong các khóa tu mùa hè, các chương trình sinh hoạt thanh thiếu niên Phật tử, các hoạt động đào tạo của Học viện Phật giáo Việt Nam và các trường Trung cấp Phật học; phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông; tổ chức lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời phê phán các hành vi vi phạm pháp luật giao thông và các biểu hiện thiếu văn hóa khi tham gia giao thông.

Phấn đấu đến năm 2030, 100% Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh duy trì chương trình phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông địa phương; 100% cơ sở thờ tự Phật giáo được tiếp cận tài liệu tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; tối thiểu 90% cơ sở thờ tự tổ chức hoạt động tuyên truyền hằng năm; mỗi tỉnh, thành phố xây dựng tối thiểu 3 mô hình “Chùa an toàn giao thông”; 100% Học viện Phật giáo Việt Nam và trường Trung cấp Phật học tổ chức tuyên truyền pháp luật giao thông hằng năm; hoàn thành xây dựng kho dữ liệu số dùng chung và mạng lưới tuyên truyền viên nòng cốt trong toàn hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hội nghị đánh giá trong 3 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Cục Cảnh sát giao thông và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo bước chuyển đổi quan trọng trong công tác phân phối giữa lực lượng Cảnh sát giao thông và Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ trung ương đến địa phương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được phát triển đồng bộ, thống nhất, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với Ban Trị sự Giáo hội Phật Việt Nam các cấp. Hầu hết các địa phương đã chủ động cụ thể hóa nội dung phối hợp bằng kế hoạch riêng phù hợp điều kiện thực tiễn, bảo đảm duy trì thường xuyên, liên tục và hiệu quả. Nội dung và hình thức tuyên truyền được đổi mới mạnh mẽ, từng bước chuyển từ tuyên truyền hành chính sang giáo dục bằng giá trị văn hóa, đạo đức và giáo lý Phật giáo. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở thừa tự và các lễ hội Phật giáo được thực hiện bài bản, chủ động, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế ùn tắc, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Nhiều mô hình sáng tạo được xây dựng, từng bước nhân rộng; vai trò của các vị chức sắc, trụ trì, tăng ni trong công tác tuyên truyền ngày càng được phát huy, trở thành lực lượng nòng cốt lan tỏa văn hóa giao thông trong cộng đồng Phật giáo.