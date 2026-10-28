Giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy cho 574 học sinh xã Bảo Lạc

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy tại Trường THPT Bảo Lạc.

Tại buổi tuyên truyền, Công an xã phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; phân tích tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tâm lý, đạo đức và tương lai của học sinh; đồng thời hướng dẫn nhận diện các loại ma túy mới, ma túy núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và cảnh báo thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ của các đối tượng. Qua đó, trang bị cho học sinh kỹ năng nhận biết, chủ động phòng tránh và kiên quyết nói không với ma túy.

Bên cạnh đó, cán bộ, giáo viên và học sinh được trao đổi, giải đáp các tình huống thực tế liên quan đến phòng, chống ma túy, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần cảnh giác trước những nguy cơ phát sinh trong môi trường học đường.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Công an xã Bảo Lạc góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong học đường, chung tay xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không có ma túy.