Giáo dục pháp luật, lan tỏa yêu thương đến thiếu nhi xã Đam Rông 1

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kỹ năng thoát hiểm, phòng cháy, chữa cháy trong trường học cho học sinh trên địa bàn xã Đam Rông 1

Chương trình do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng PC02, Phòng PC07 - Công an tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đam Rông 1 tổ chức tại 3 Trường Tiểu học Chu Văn An, THCS Phi Liêng và Tiểu học Đạ K’Nàng, thu hút hơn 3.000 học sinh tham gia.

Giáo dục kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng và kỹ năng xử lý tình huống cho thanh thiếu nhi xã Đam Rông 1

Thông qua 4 trạm trải nghiệm gồm: “Công dân số thông minh”, “Nhà khoa học tương lai”, “Bản lĩnh Team leader” và “Thoát hiểm - Phòng cháy, chữa cháy trong trường học”, các em được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn trên không gian mạng và kỹ năng xử lý tình huống.

Trao học bổng “Vì đàn em thân yêu” cho học sinh vượt khó học tốt xã Đam Rông 1

Dịp này, Ban Tổ chức trao 54 suất học bổng “Vì đàn em thân yêu”, 60 phần quà và 30 thùng sữa cho học sinh tại 3 trường. Tổng kinh phí tổ chức chương trình gần 130 triệu đồng.

Chương trình là hoạt động ý nghĩa góp phần tuyên truyền pháp luật, lan tỏa tinh thần sẻ chia, động viên học sinh khó khăn vươn lên trong học tập

Chương trình là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 góp phần đổi mới hình thức giáo dục pháp luật trong trường học, đồng thời, lan tỏa tinh thần sẻ chia, động viên học sinh khó khăn vươn lên trong học tập.