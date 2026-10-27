Giáo dục pháp luật cho học sinh vùng cao

Trường PTDT bán trú THCS Co Mạ triển khai nhiệm vụ giáo dục pháp luật cho học sinh.

Sau khi sắp xếp các đơn vị trường học, xã Co Mạ hiện có 7 trường từ bậc học mầm non đến THPT, với tổng số 4.000 học sinh. Với đặc thù phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các em học sinh tại địa phương vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, có rào cản do bất đồng ngôn ngữ; các hủ tục lạc hậu còn tồn tại trong đời sống cộng đồng, nguy cơ vi phạm Luật Giao thông đường bộ, như điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông... vẫn còn hiện hữu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bạc Cầm Cảm, Phó Chủ tịch UBND xã Co Mạ, cho biết: UBND xã đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn chú trọng công tác giáo dục pháp luật cho học sinh; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh theo từng chủ đề hằng tháng, giúp các em tiếp cận với kiến thức pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các nhà trường tổ chức ký cam kết thực hiện các chuyên đề phòng, chống vi phạm pháp luật; thiết lập kênh trao đổi thông tin với Công an xã... Từ đó, kịp thời nắm bắt tình hình, ý thức chấp hành pháp luật và quản lý học sinh tại các trường.

Trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, xã Co Mạ đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn đổi mới phương thức giáo dục pháp luật sinh động hơn thay vì các buổi học lý thuyết khô khan. Theo đó, thực hiện việc sân khấu hóa, hoặc tổ chức phiên tòa giả định đã mang lại hiệu quả đáng kể trong công tác giáo dục pháp luật cho học sinh. Thầy giáo Lê Trung Kiên, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Co Mạ, thông tin: Chúng tôi đã lựa chọn những nội dung phù hợp và phòng ngừa có khả năng xảy ra, như bạo lực học đường, ma túy học đường, tảo hôn, vi phạm pháp luật trên không gian mạng... Hình thức tổ chức kết hợp ngoại khóa trực tiếp với video ngắn, hình ảnh minh họa, hỏi đáp và trao đổi theo nhóm.

Một tiết học của thầy và trò Trường PTDT bán trú THCS Co Mạ.

Tính đến nay, các trường học trên địa bàn đã phối hợp với Công an xã tổ chức 7 cuộc ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các quy định của Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống ma túy; những hậu quả gây ra bởi các hành vi phạm pháp luật... Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông còn được triển khai thông qua mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn”. Học sinh được thực hành xử lý tình huống trên sa hình, phân tích nguyên nhân tai nạn và được trang bị kiến thức lái xe an toàn...

Em Quàng Thị Thín, học sinh lớp 10B, Trường THPT Co Mạ, chia sẻ: Qua các buổi ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do nhà trường phối hợp với Công an xã tổ chức, em hiểu rõ hơn các quy định về an toàn giao thông và tác hại của ma túy. Em sẽ nghiêm túc chấp hành quy định khi tham gia giao thông, đồng thời nhắc nhở bạn bè tránh xa ma túy, không để bản thân vướng vào tệ nạn và phải chịu những hậu quả đáng tiếc.

Trước những nguy cơ mất an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội có thể tác động đến lứa tuổi học sinh, Công an xã Co Mạ đã chủ động phối hợp với các trường học đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở. Trung tá Vừ A Khoa, Trưởng Công an xã Co Mạ, thông tin: Công an xã phối hợp với các trường hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đồng thời trang bị kiến thức nhận diện, phòng tránh ma túy, lừa đảo trên mạng và nguy cơ mua bán người.

Tăng cường giáo dục pháp luật gắn với rèn luyện kỹ năng sống đang tiếp tục được các trường học trên địa bàn xã Co Mạ tích cực triển khai, giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.