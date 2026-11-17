Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Giang.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến về những kiến thức pháp luật về an ninh mạng; phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy; các vấn đề thường gặp trong môi trường học đường; trao đổi trực tiếp, phân tích các tình huống thực tế và giao lưu hỏi - đáp tạo không khí sôi nổi, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng vào cuộc sống.

Thông qua hoạt động, học sinh được nâng cao nhận thức, trang bị thêm kỹ năng tự bảo vệ bản thân, nhận diện và chủ động phòng tránh những nguy cơ tiềm ẩn, góp phần phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn trong môi trường học đường cũng như trên không gian mạng.