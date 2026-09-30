Học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phân tích các hành vi vi phạm thường gặp ở lứa tuổi học sinh như: điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện; không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách; chở quá số người quy định; phóng nhanh, vượt ẩu; lạng lách, đánh võng; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; giới thiệu về các loại ma túy phổ biến, hậu quả của việc sử dụng ma túy và cách nhận diện, phòng tránh nguy cơ lôi kéo, dụ dỗ trong học sinh; cảnh báo những hành vi vi phạm pháp luật qua mạng xã hội, các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và cách sử dụng mạng an toàn...

Bên cạnh đó, các em học sinh được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện, xe máy điện, xe mô tô, xe gắn máy; kỹ năng quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn, chuyển hướng đúng quy định và chủ động phòng tránh tai nạn giao thông; ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông cho cán bộ, giáo viên và học sinh; góp phần hình thành văn hóa giao thông học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh; đồng thời phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh.