Ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Chủ động thích ứng với những thay đổi của xã hội

Ngày 17/11, TP Quảng Ninh tổ chức hội nghị gặp mặt nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc năm học 2025-2026.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh biểu dương, chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Đồng thời trân trọng gửi lời tri ân tới đội ngũ nhà giáo đang ngày ngày tận tụy cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.

Bí thư Thành ủy khẳng định, đằng sau sự trưởng thành của biết bao thế hệ học sinh là sự tận tụy, bền bỉ của các thầy cô.

Có thầy cô dành cả tuổi trẻ để bám trường, bám lớp. Có người lặng lẽ đổi mới từng tiết dạy để học sinh có thêm cơ hội phát triển.

Những đóng góp ấy không phải lúc nào cũng được đo đếm bằng thành tích, nhưng luôn xứng đáng được xã hội ghi nhận và trân trọng.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể.

Đề cập đến vai trò đặc biệt quan trọng của giáo dục đối với tương lai thành phố, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng mở, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, năng lực quản trị và sức cạnh tranh.

Để phát triển nhanh, bền vững và khẳng định vị thế xứng đáng, yếu tố quyết định vẫn là con người.

Giáo dục chính là nền tảng hình thành những thế hệ công dân có tri thức, bản lĩnh, nhân cách, năng lực sáng tạo và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Từ yêu cầu đó, Bí thư Thành ủy đề nghị ngành Giáo dục và mỗi nhà giáo cần chủ động thích ứng với những thay đổi của xã hội, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, đặc biệt là khả năng ứng dụng công nghệ và làm chủ các kỹ năng trong kỷ nguyên số.

Việc tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại phải gắn với phát huy truyền thống, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới giáo dục phải bắt đầu từ việc xác định đúng mục đích, nội dung và phương pháp đào tạo.

Quá trình dạy học cần chuyển từ truyền thụ kiến thức một chiều sang khơi dậy tư duy, khả năng sáng tạo và năng lực tự học của học sinh.

Mỗi thầy cô cần chú trọng hình thành cho các em thói quen học tập suốt đời, biết chủ động tìm tòi, tiếp nhận và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Cùng với trang bị tri thức, giáo dục phải đặc biệt coi trọng bồi dưỡng nhân cách, lý tưởng sống, tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Đó cũng là giá trị Quảng Ninh đang hướng tới khi triển khai thí điểm mô hình trường học xã hội chủ nghĩa…

Lãnh đạo thành phố trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Nhiều dấu ấn nổi bật

Toàn ngành hiện có 1.423 cán bộ quản lý, 19.344 giáo viên, trong đó có 118 Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Trong năm học 2025-2026, ngành Giáo dục Quảng Ninh để lại nhiều dấu ấn, nhất là trong điều kiện sắp xếp tổ chức, mạng lưới trường lớp, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn ngành đã nỗ lực giữ vững nền nếp, ổn định hoạt động dạy học; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 93,04%. Học sinh Quảng Ninh giành 82 giải học sinh giỏi quốc gia THPT, tiếp tục thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh đoạt giải.

Chuyển đổi số, giáo dục STEM, ngoại ngữ và đổi mới phương pháp giảng dạy có những chuyển biến tích cực.

Những chính sách đặc thù, nhân văn của thành phố dành cho học sinh, nhà giáo và các cơ sở giáo dục tiếp tục được triển khai hiệu quả, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm và tầm nhìn đối với sự nghiệp giáo dục.

Những kết quả ấy là thành quả của sự quan tâm, đồng hành của các cấp, ngành, gia đình và toàn xã hội; đặc biệt là tâm huyết, trí tuệ và những cống hiến bền bỉ của đội ngũ nhà giáo.

Với những thành tích đã đạt được, dịp này ngành Giáo dục Quảng Ninh có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 3 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 1 tập thể và 127 cá nhân được Chính phủ tặng Bằng khen.

Nhiều tập thể, cá nhân cũng được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.