Giáo dục Ninh Bình trong dòng chảy số

Mô hình “Lớp học thông minh” sử dụng máy tính bảng cá nhân và bảng tương tác tại Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Đông A).

Chuyển biến thực chất từ cơ sở

Tại Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Đông A), hạ tầng công nghệ được nâng cấp đồng bộ với 46 lớp học trang bị máy chiếu thế hệ mới, 100% phòng học sở hữu thiết bị trình chiếu phục vụ giảng dạy, 8 máy điểm danh vân tay và phòng tin học 50 máy tính kết nối internet tốc độ cao. Thay vì lưu trữ thủ công, khoảng 95% hồ sơ sổ sách của đơn vị đã được số hóa thông qua hệ thống phần mềm khép kín như VnEdu Teacher, VNPT SmartCA và VnEdu Connect. Đặc biệt, tại các khối 3, 4 và 5, mô hình “Lớp học thông minh” đã được đưa vào giảng dạy. 100% học sinh được sử dụng máy tính bảng Nexta, với tài khoản riêng để truy cập các nội dung học tập.

Cô và trò Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Đông A) tương tác trong giờ học ứng dụng công nghệ số.

Cô giáo Hoàng Thanh Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Nhân Tông cho biết: “Định hướng xuyên suốt của nhà trường là xây dựng hệ sinh thái học tập số hoàn chỉnh, trong đó thiết bị thông minh đóng vai trò công cụ, chủ thể trung tâm của mọi hoạt động giáo dục là học sinh. Việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ số giúp Ban Giám hiệu và giáo viên tiết kiệm 60-70% thời gian xử lý hành chính, đồng thời mang về những thành tích thực tế như 25 học sinh đạt giải tại Vòng Quốc gia ICO 2025, 2 giải Khuyến khích Quốc gia STEM, AI và ROBOTICS năm học 2025-2026 và danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu cấp tỉnh”.

Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Hoa Lư) sau sáp nhập có gần 3.000 học sinh phân bổ tại hai điểm trường. Để giải quyết bài toán quản lý, nhà trường đã vận hành hệ thống phần mềm VnEdu đồng bộ từ khâu quản lý hồ sơ, sổ điểm điện tử, kiểm duyệt giáo án đến ký số học bạ. Đồng chí Nguyễn Thị Hoài, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Dấu ấn bước ngoặt sau sáp nhập là việc xây dựng thành công kho học liệu số dùng chung. Nền tảng này giúp giáo viên ở mọi điểm trường đều có thể truy cập, chia sẻ bài giảng điện tử và ngân hàng câu hỏi, loại bỏ khoảng cách về chất lượng giảng dạy”.

Các phòng học tại Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Hoa Lư) được trang bị máy chiếu hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy và học tập của thầy và trò nhà trường.

Không chỉ đổi mới công tác quản lý, chuyển đổi số còn mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, giúp học sinh chủ động hơn trong học tập. Em Đoàn Khánh Huyền, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Lý Tự Trọng cho biết: “Nhờ sự hướng dẫn của thầy cô, em biết cách tra cứu tài liệu an toàn, chọn lọc thông tin trên mạng, sử dụng các phần mềm tự học và luyện đề trực tuyến. Việc học trên nền tảng số giúp em rèn luyện tính tự giác, quản lý thời gian và mở rộng kiến thức ngoài sách giáo khoa”.

Ở khối trường THPT mũi nhọn, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã xây dựng nền tảng công nghệ toàn diện phục vụ 48 lớp chuyên với 1.664 học sinh và đội ngũ 147 cán bộ, giáo viên trình độ cao. Cơ sở vật chất được nhà trường đầu tư đồng bộ, khối phòng học kiên cố hóa 100%, trang bị đầy đủ bảng trượt chống lóa, Tivi thông minh kết nối internet và hệ thống Wi-Fi phủ sóng toàn trường. Để tối ưu hóa công tác quản trị, đơn vị đang vận hành phần mềm quản lý nhà trường VTSMAS do Viettel Ninh Bình cung cấp, triển khai hồ sơ điện tử liên thông cơ sở dữ liệu ngành và phân cấp tài khoản sử dụng rõ ràng từ lãnh đạo đến từng giáo viên chủ nhiệm.

Một tiết học thực hành tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Trong công tác chuyên môn, trường chú trọng năng lực số của đội ngũ với 100% giáo viên (129/129 biên chế) hoàn thành bồi dưỡng thường xuyên trên hệ thống trực tuyến, thực hiện tự đánh giá qua phần mềm TEMIS. Từ năm học 2025-2026, nhà trường đã ứng dụng thành công các nền tảng dạy học trực tuyến qua Microsoft Teams, Zoom, Google Meet cho 550 học sinh khối 10, đồng thời từng bước tích hợp AI có trách nhiệm, xây dựng lộ trình phù hợp với nhóm đối tượng học sinh chuyên. Việc đồng bộ hóa dữ liệu lên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục được thực hiện thông suốt, bảo đảm an toàn thông tin mạng nội bộ, giúp nhà trường đạt 93/100 điểm ở nhóm tiêu chí quản trị và 92/100 điểm ở nhóm tiêu chí dạy học, đáp ứng vững chắc mức độ 3 về đánh giá chuyển đổi số do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Đồng bộ nền tảng quản trị

Bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đã chủ động thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, liên thông xuyên suốt từ cấp cơ sở đến hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh.

Giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Biên Hòa nghiên cứu, lập trình mô hình tại phòng thực hành STEM - Robotics.

Sự vào cuộc quyết liệt, sát sao của toàn ngành đã mang lại những chuyển biến rõ nét trong công tác quản trị. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh vận hành hiệu quả phần mềm quản trị trường học liên thông dữ liệu. Các nền tảng số hóa như tài khoản quản lý học tập trực tuyến (LMS), phương thức thanh toán học phí không dùng tiền mặt đã được áp dụng đồng bộ, bao phủ 100% các nhà trường, tạo môi trường làm việc số minh bạch, hiện đại.

Cô và trò Trường Tiểu học Hải Anh (xã Hải Anh) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và bảng tương tác thông minh trong giờ học.

Công tác cấp phát học bạ số ghi nhận những kết quả tích cực. Tính đến đầu tháng 11 năm 2026, toàn tỉnh phát hành thành công 754.045/754.307 học bạ số, đạt tỷ lệ 99,97%. Hệ thống văn bằng, chứng chỉ được ngành chú trọng rà soát và số hóa triệt để. Theo đó, toàn tỉnh đã cập nhật 1.468.799 bằng tốt nghiệp (cấp từ năm 1985 đến năm 2026) lên hệ thống dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thực hiện ký số thành công 282.596 văn bằng.

Bên cạnh đó, quá trình đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia trong ngành giáo dục đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh đạt tỷ lệ 100% ký số thành công; riêng trong năm học 2026-2027, hệ thống cơ sở dữ liệu ngành đã ghi nhận 949.693 học sinh (đạt 99,97%) và 61.790 giáo viên (đạt 99,8%) hoàn tất việc xác thực và ký số xác nhận.

Học sinh Trường THCS Trương Hán Siêu (phường Hoa Lư) thực hành tin học và khai thác học liệu trực tuyến

Cùng với nhiệm vụ quản trị, công tác phát triển nguồn lực và xây dựng hệ sinh thái học liệu số được xác định là chìa khóa để đổi mới phương pháp giảng dạy. Sở Giáo dục và Đào tạo đã đưa vào vận hành hệ thống bồi dưỡng Khung năng lực số, tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học trên nền tảng số cho 100% giáo viên và 82% học sinh phổ thông. Tinh thần đổi mới, sáng tạo từ bục giảng được khơi dậy mạnh mẽ khi các trường học chủ động xây dựng, chia sẻ kho học liệu dùng chung, đưa tỷ lệ học liệu trong chương trình phổ thông được số hóa vượt mốc 15%.

Việc gắn kết lý thuyết công nghệ với thực tiễn lớp học đã mang lại những quả ngọt đáng ghi nhận. Đến nay, 31,6% đề tài nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của học sinh phổ thông đạt giải cấp tỉnh, quốc gia đã được ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn. Đồng thời, hơn 15 trường phổ thông trên địa bàn đã thiết lập thành công các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng AI với doanh nghiệp và các trường đại học.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

Đánh giá công tác chuyển đổi số của toàn ngành, đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình khẳng định: “Đến nay, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đã đạt mức độ chuyển đổi số tối thiểu từ mức độ 2 trở lên; công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai liên thông, thống nhất từ cấp Sở đến cơ sở. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số vào công tác quản trị, đổi mới phương pháp giảng dạy đã mang lại hiệu quả sâu rộng tại nhiều đơn vị. Đây là tiền đề vững chắc để toàn ngành tiếp tục bứt phá, nâng cao chất lượng đào tạo thực chất và kiến tạo một hệ sinh thái giáo dục thông minh, hiện đại”.

Phát huy những thành tựu nổi bật đã đạt được, trong thời gian tới, toàn ngành sẽ tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình và xây dựng môi trường làm việc số (Digital Workplace) liên thông, chuyên nghiệp. Các cơ sở giáo dục tiếp tục đẩy mạnh việc tích hợp các công cụ AI an toàn, chuẩn mực vào công tác giảng dạy, kiểm tra, đánh giá. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường các khóa đào tạo chuyên sâu về an toàn thông tin mạng, quản trị dữ liệu lớn cho đội ngũ cán bộ, từng bước hoàn thiện ngân hàng dữ liệu để sẵn sàng triển khai hình thức kiểm tra, đánh giá trên máy tính theo lộ trình thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi diện mạo giáo dục Ninh Bình, từ phương thức quản lý, điều hành đến hoạt động dạy và học. Khi dữ liệu được kết nối, học liệu được chia sẻ và công nghệ được ứng dụng phù hợp, nhà trường có thêm điều kiện đổi mới phương pháp giáo dục, học sinh được phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tiếp cận tri thức. Với nền tảng đã được xây dựng cùng quyết tâm đổi mới của toàn ngành, chuyển đổi số sẽ tiếp tục tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.