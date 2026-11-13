Giáo dục ngoài công lập - Bổ sung nguồn lực cho phát triển

Giờ học song ngữ tại Trường Mầm non Quốc tế Genius Stars.

Năm học 2026-2027, hệ thống giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển cả về quy mô trường lớp, số lượng học sinh và đội ngũ giáo viên. Cùng với mở rộng quy mô, các cơ sở chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh.

Hệ thống giáo dục DPA thuộc Công ty CP Thương mại Truyền thông và Đào tạo DPA là một ví dụ. Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng khu trải nghiệm giáo dục tại Hóa Trung, Đồng Hỷ đã mở thêm không gian học tập gắn với thực tiễn. Tại đây, học sinh được khám phá thiên nhiên, tìm hiểu hoạt động sản xuất nông nghiệp, trực tiếp trồng và chăm sóc cây xanh. Qua những hoạt động này, kiến thức được kết nối với đời sống, giúp các em rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy chủ động và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Trường Tiểu học DPA hiện có 13 lớp với 250 học sinh. Bên cạnh chương trình chính khóa, Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thiện nguyện, tạo điều kiện để học sinh phát triển hài hòa về kiến thức, kỹ năng và nhân cách.

Cô giáo Chu Thị Vinh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học DPA, cho biết: Nhà trường định hướng phát triển quy mô đi đôi với chất lượng, xây dựng môi trường học tập thân thiện, giàu tính nhân văn, tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực và sở trường.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 38 cơ sở giáo dục ngoài công lập, tăng 2 cơ sở so với năm học trước. Tổng số học sinh đạt hơn 10.600 em, tăng trên 600 học sinh; đội ngũ giáo viên gần 1.480 người, tăng 40 người. Trong đó, giáo dục mầm non chiếm khoảng 70%. Sự tham gia của các cơ sở ngoài công lập cũng góp phần chia sẻ áp lực về trường lớp, giáo viên và cơ sở vật chất với hệ thống giáo dục công lập.

Khu trải nghiệm giáo dục của Hệ thống giáo dục DPA mở thêm không gian học tập gắn với thực tiễn.

Đối với Thái Nguyên, địa phương có nhiều khu công nghiệp, thu hút đông đảo lao động trong và ngoài tỉnh đến làm việc. Phát triển giáo dục ngoài công lập mang ý nghĩa thiết thực trong hoàn thiện hạ tầng xã hội, khi trường lớp được mở rộng, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được nâng lên, người lao động, nhất là công nhân có con nhỏ, sẽ có thêm điều kiện yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương.

Một địa phương có hệ thống dịch vụ giáo dục đáp ứng nhu cầu sẽ tạo thêm lợi thế trong thu hút và giữ chân nguồn nhân lực. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, cho biết: Ngành Giáo dục tiếp tục tạo điều kiện để các cơ sở ngoài công lập tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm chất lượng dạy và học, tạo môi trường thuận lợi để các cơ sở phát triển.

Phát triển giáo dục ngoài công lập vì thế không chỉ là giải pháp đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của người dân, mà còn góp phần xây dựng môi trường sống, làm việc thuận lợi, tạo nền tảng để Thái Nguyên thu hút nhân lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.