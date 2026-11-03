Giáo dục nghề nghiệp trang bị kỹ năng để người học mưu sinh, sống có trách nhiệm

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam.

Ngày 3/11, Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam (VCI) tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập. Sự kiện đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và khẳng định vị thế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Thành Vinh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam cho biết, 15 năm qua là hành trình được xây dựng từ niềm tin vào giá trị của học nghề, sự tận tâm, kiên trì và khát vọng mở rộng cơ hội học tập cho thế hệ trẻ.

Thành lập ngày 3/11/2011 với tên gọi Trường Cao đẳng nghề Công Thương Việt Nam, nhà trường khởi đầu với 150 học sinh, sinh viên, 12 ngành đào tạo và 78 cán bộ, giảng viên, người lao động.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trải qua nhiều khó khăn, VCI từng bước mở rộng quy mô, đa dạng hóa ngành nghề và phát triển hoạt động đào tạo gắn với thực hành, doanh nghiệp và nhu cầu xã hội.

Đến nay, trường có 17 địa điểm đào tạo tại nhiều tỉnh, thành phố. Năm 2025, nhà trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đây là dấu mốc ghi nhận những nỗ lực trong quá trình xây dựng và nâng cao chất lượng đào tạo.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Việt Namnhấn mạnh, giáo dục nghề nghiệp không chỉ trang bị kỹ năng để người học có thể mưu sinh mà còn giúp các em hình thành bản lĩnh, lựa chọn con đường phù hợp, lao động bằng năng lực thực chất và sống có trách nhiệm.

Vì vậy, trong chặng đường tiếp theo, mọi đổi mới của nhà trường cần xuất phát từ người học và được đánh giá bằng sự trưởng thành, năng lực của người học sau đào tạo.

Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công thương tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường.

Theo PGS.TS Nguyễn Thành Vinh, những thành quả đạt được là kết tinh từ sự đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo, đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường. Không chỉ phát triển về quy mô, VCI còn chú trọng xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết, trách nhiệm và lấy người học làm trung tâm.

Minh Phong