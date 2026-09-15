Giáo dục nghề nghiệp-nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Gio Linh hiện có 372 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 2.319 cơ sở kinh doanh thương mại-dịch vụ đang vận hành ổn định. Cùng với việc mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trọng điểm, như: Khu công nghiệp Quán Ngang (giai đoạn 3), Cụm công nghiệp Gio Linh hay dự án Cảng hàng không Quảng Trị… trong tương lai, nhu cầu về lực lượng lao động có tay nghề tại địa phương ngày càng gia tăng.

Để chuẩn bị nguồn nhân lực ngay từ sớm, xã đã chủ động đưa các chương trình truyền thông, tư vấn giáo dục nghề nghiệp về tận cơ sở, qua đó không chỉ mở ra cơ hội lựa chọn việc làm cho con em địa phương mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

UBND xã đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức hội nghị truyền thông, hướng nghiệp, phân luồng học sinh và cung cấp thông tin về giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Chương trình được triển khai trong khuôn khổ Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) và được triển khai tới 100% học sinh khối lớp 8, lớp 9 tại các trường THCS, TH-THCS trên địa bàn.

Công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh từ bậc THCS được các đơn vị quan tâm phối hợp triển khai - Ảnh:P.K

Theo Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội, UBND xã Gio Linh Mai Văn Sâm, mục tiêu của chương trình là tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh về vai trò của giáo dục nghề nghiệp, học nghề và phát triển kỹ năng nghề nghiệp đối với bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời, cung cấp cho các em thông tin đầy đủ, dễ hiểu về hệ thống giáo dục nghề nghiệp, các ngành nghề đào tạo, trình độ đào tạo, điều kiện tuyển sinh, trong đó có các lộ trình học tập sau THCS cùng với các chính sách ưu đãi hỗ trợ người học.

Không còn những buổi thuyết giảng khô khan, tại diễn đàn truyền thông, các giáo viên của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Gio Linh cùng các đơn vị, địa phương đã hướng dẫn cho học sinh định hướng lựa chọn nghề nghiệp dựa trên các yếu tố, như: Sở thích và năng lực của bản thân, điều kiện kinh tế của gia đình, nắm bắt nhu cầu thị trường lao động và đón đầu những ngành nghề đang “khát” nhân lực… để từ đó lựa chọn hướng học tập, nghề nghiệp phù hợp.

Em Nguyễn Thị Tố Uyên, thôn Trung Minh, xã Gio Linh chia sẻ: Trước đây, em từng nghĩ rằng đại học là con đường duy nhất để lập nghiệp. Tuy nhiên, sau khi được tham gia các buổi tư vấn hướng nghiệp tại trường, được các thầy cô giáo phân tích về xu hướng thị trường lao động và tiềm năng phát triển dịch vụ-du lịch tại Quảng Trị, em đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Em muốn học nghề và dự định sẽ theo đuổi ngành kỹ thuật chế biến món ăn.

Bởi với em, nấu ăn không chỉ là sở thích, mà còn là công việc giàu tính sáng tạo và mang lại nhiều cơ hội việc làm ngay tại quê hương, nhất là khi tỉnh đang đẩy mạnh phát triển du lịch biển, du lịch văn hóa- lịch sử, kéo theo nhu cầu lớn về nhân lực làm bếp chuyên nghiệp cho các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ.

Thầy giáo Trương Đức Thi, Hiệu trưởng Trường THCS Gio Linh cho biết: Công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp luôn được nhà trường quan tâm triển khai hằng năm với nhiều đổi mới về hình thức. Nhà trường đã thành lập câu lạc bộ hướng nghiệp và phân luồng học sinh, xây dựng kế hoạch cụ thể; đồng thời phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm để tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Ngoài các tiết học giáo dục hướng nghiệp theo chương trình, nhà trường đã lồng ghép nội dung giáo dục hướng nghiệp trong các hoạt động ngoại khóa và gần đây nhất là phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Giáo dục nghề nghiệp Gio Linh tổ chức hội nghị truyền thông cho học sinh trong các ngày 27-28/8 và 7-9/9.

Xác định đào tạo nghề phải gắn liền với cơ hội việc làm, xã Gio Linh chú trọng kết nối giữa chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và gia đình, học sinh. Công tác truyền thông tập trung giới thiệu các ngành nghề đang có nhu cầu nhân lực lớn như cơ khí, điện-điện tử, kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và nhóm ngành thương mại-dịch vụ; đồng thời lồng ghép hiệu quả các mục tiêu đào tạo nghề với nguồn lực các chương trình, dự án.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, xã đã giải quyết việc làm cho 420 lao động (trong đó có 162 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng), tổ chức đào tạo nghề cho 120 lao động nông thôn. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước được nâng cao, góp phần phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 0,5-1%/năm theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra.

“Trong thời gian tới, xã Gio Linh sẽ tiếp tục đa dạng hóa hình thức truyền thông về giáo dục nghề nghiệp qua hệ thống truyền thanh cơ sở, nền tảng số, các buổi tư vấn trực tiếp và trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp; nâng cao vai trò phối hợp trong nắm bắt nguyện vọng của học sinh để định hướng phân luồng phù hợp ngay trước khi tốt nghiệp; đẩy mạnh các chương trình tạo việc làm, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương vào các dự án lớn, đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài; sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình để hỗ trợ chi phí học nghề, tạo điều kiện vay vốn giải quyết việc làm và khởi nghiệp”, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội, UBND xã Gio Linh Mai Văn Sâm cho biết thêm.