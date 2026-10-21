Giáo dục nghề nghiệp đón đầu xu hướng việc làm mới

Để tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, góp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở kết luận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại cuộc họp ngày 19/10/2026, NHNN vừa ban hành công văn số 9736/NHNN-CSTT ngày 21/10/2026 quán triệt các NHTM thực hiện quyết liệt nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thống đốc NHNN và các cấp có thẩm quyền về việc giảm mặt bằng lãi suất.