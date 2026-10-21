Kinh tếLao động - Việc làm

Giáo dục nghề nghiệp đón đầu xu hướng việc làm mới

Trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động. Trước xu thế này, giáo dục nghề nghiệp không thể chỉ đào tạo những gì thị trường đang cần mà phải...

Báo Nghệ An
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Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/video